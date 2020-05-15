Gençler uzun aradan sonra tekrar meydanlarda - Son Dakika

Gençler uzun aradan sonra tekrar meydanlarda

DENİZLİ - Denizli'de yaklaşık 2 aydır sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 15-20 yaş aralığındaki gençler 11.00 ile 15.00 saatleri arası izinli olarak sokağa çıktı. Saatin 11.00 olmasıyla cadde ve sokakları dolduran gençlerin bir kısmı ise park ve bahçelere gitti.

Türkiye'de korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır 15-20 yaş aralığında ki gençlerin sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor. 65 yaş ve üstü ile 0-14 yaş aralığında ki çocukların meydanları bu sefer 15-20 yaş gençler doldurdu. 11.00 ve 15.00 saatleri aralığında izinli olan gençler izin saatinin başladığı ilk dakikalarda sokaklara akın etti. Uzun süredir sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı dışarıya çıkamayan gençlerin arkadaşları ile ilk buluşma anlarında ki sevinç ve mutlulukları ise dikkatlerden kaçmadı. Birçok gencin giyim ve kozmetik mağazalarının önünde kuyruk oluşturması gözlerden kaçmadı. Yaklaşık 3 aydır sokağa çıkmadığını belirten Yiğit Yetim, "Yaklaşık 3 aydır dışarı çıkmıyordum. Evde zaman geçmiyordu açıkçası. Evdeyken, kendimi çoğunlukla yemek yapmaya verdim. Böyle farklı farklı hobiler edindim. Bugün ise öncelikle arkadaşımın doğum gününü kutlayacağım. Sonrada belki dayımla vakit geçiririm" dedi. Bir diğer genç ise yaklaşık 40 gündür dışarıya çıkmadığını belirterek, "Evde zaman geçmiyordu. Resim, kitap, müzik ve resim çiziyordum. Genellikle yatarak geçiriyordu. Onun dışında üniversite ödevlerimi hazırladım. Bugün ise arkadaşlarımla voleybol oynamaya geldik, biraz zaman geçirerek eğleneceğiz. Dışarıyı özledim ama bir andan da korkunç geliyor, herkes dışarıda. Neredeyse kimse sosyal mesafeye dikkat etmiyor. İnşallah korona olmadan eve dönerim diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.