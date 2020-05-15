Gençler uzun zaman sonra sokağa çıktı - Son Dakika

Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında uzun zamandır evde kalan 15-20 yaş arasındaki gençler, bugün yürüme mesafesiyle sınırlı kalmak kaydıyla çıktıkları dışarıda keyifli saatler geçirdi.

6 Mayıs tarihli, 65 Yaş ve Üzeri/20 Yaş Altı/Kronik Rahatsızlığı Bulunan Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması İstisnası Genelgesi çerçevesinde, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkan gençler, eğlenceli saatler geçirdi.

"ÖNEMLİ OLAN SAĞLIK, ALINAN TEDBİRLERİ DESTEKLİYORUZ"

Uygulamadan oldukça memnun kalan gençler, güneşli havanın tadını çıkardı. Maske takmakta bir sıkıntı görmeyen gençler, önemli olanın sağlık olduğunu, bugünleri atlatıp biran önce eski günlere geri dönmeyi iple çektiklerini söylediler. Haliç sahilinde yürüyüşe çıkan gençler uzun zamandır görmedikleri arkadaşlarıyla sohbet etme fırsatı buldu. Gençlerin bir kısmı yürüyüş yaparken bir kısmı da bisiklet sürdü. İzin verilen 4 saatlik süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan gençler çimenlere oturup arkadaşlarıyla bol bol sohbet etti.

20 YAŞ ALTI GENÇLER VE ÇOCUKLAR İKİ GRUP ŞEKLİNDE DIŞARI ÇIKIYOR

20 yaş altı gençler için sokağa çıkma şartları iki gruba ayrılmıştı. İlk grup olan 0-14 yaş grubu 13 Mayıs Çarşamba günü sokağa çıkmıştı. 15-20 yaş grubu ise bugün aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkıp hava alıp dinlendi. Kurallara riayet düzeyine bakılarak, 20 yaş altı 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecek.