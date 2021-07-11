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Gençler, "Vatan Koşusu" ile 15 Temmuz şehitlerini andı - Son Dakika

Gençler, "Vatan Koşusu" ile 15 Temmuz şehitlerini andı

11.07.2021 11:16
Gençler,

İstanbul Valiliği, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 15 Temmuz Derneği ile Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) düzenlediği "Vatan Koşusu" ile 15 Temmuz'da şehadete yürüyen 251 şehit anıldı.

İstanbul Valiliği, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 15 Temmuz Derneği ile Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) düzenlediği "Vatan Koşusu" ile 15 Temmuz'da şehadete yürüyen 251 şehit anıldı.

Koşu kapsamında Çamlıca'da bulunan, Türkiye'nin en büyük bayrağından altında buluşan 251 sporcu ve TÜGVA üyeleri, üzerinde 251 şehidin isminin yazılı olduğu tişörtler ile koşuya başladı.

Kısıklı, Altunizade ile Nakkaştepe güzergahından Şehitler Makamı'na gelen sporcular, burada Türk bayrağını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya teslim etti. Yerlikaya, bayrağı teslim aldıktan sonra öperek, alnına koydu.

Anma töreninde konuşan Vali Yerlikaya, bundan 5 yıl önce dünya ve Türkiye tarihinde eşi benzeri olmayan bir ihanet gecesine şahitlik ettiklerini söyledi.

Tanklar, tüfekler, uçaklar, helikopterlerle Türkiye'nin iradesine, özgürlüğüne, bağımsızlığına, bayrağına, devletine ve kutsal olan her şeye kast edildiğini kaydeden Yerlikaya, "251 kardeşimiz şehit düştü. 2 bin 700'ün üzerinde kahraman gazimiz var. Burada bugün İstanbul'umuzda, şehitlik makamındayız ve hemen yanı başımızda 15 Temmuz Derneğimizin idare ettiği Hafıza Müzesi ve ibret olsun diye arzıendam ettiği Şehitler Makamı'nın yanındayız. Bu hafta, 5. seneidevriyesiyle o ihanet gecesindeki ihanetin boyutunu her türlü anma vesilesiyle hatırlatıyoruz." dedi.

Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde, ihanetin aldığı boyutla ilgili kadrajların, videoların, objelerin ve nesnelerin olduğunu belirten Yerlikaya, "Bunun karşısında aziz milletimizin iman gücüyle iradesine sahip çıkmanın, cesaretin, azmin, şehadete koşmasının, gazi olmanın ne demek olduğuyla ilgili öyle görkemli, öyle görkemli enstantaneler, kadrajlar, resimler, hatıralar var. Görenler hep ağlayarak şükran ve minnet duygularıyla oradan ayrılıyorlar." diye konuştu.

Yerlikaya, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla vatandaşların sokaklara çıktığını, bu ihaneti engellemek için vatandaşların canıyla mücadele verdiğini anlattı.

Vatandaşların bu direnişiyle o karanlık gecenin sabahının aydınlık hale geldiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul'da 99 şehit var. Onlara minnettarız. Başta şehitlerimiz olmak üzere, bütün kahramanlarımıza, aziz milletimize bu destansı mücadelesinden dolayı tarih, dünya tarihi şahitlik yapıyor. Siz Büyük Çamlıca Tepesi'nden Türkiye'nin en yüksek, 111 metre yüksekliğinde ve 1000 metrekare büyüklüğündeki, Cumhurbaşkanımızın hizmete açtığı o al sancağın olduğu yerden 'Bismillah' dediniz ve şehitlik makamının yanına geldiniz. Bayrağı temsilen İstanbul'a verdiniz. Öptük, anlımıza saygıyla koyduk ve bu bayrağımız sizlere, şehitlerimizden bizlere emanet. Eminim kıyamete kadar, Allah'ın izniyle bizim bayrağımız daima şanla, şerefle dalgalanacak. Sizlere güveniyoruz. Sizleri seviyoruz ve geleceğimiz sizlere emanet. Bu hafta boyunca hep birlikte o ihanet gecesini, onun karşısında Allah'ın ipine sımsıkı sarılarak, o destansı mücadeleyi ve sonundaki o kahramanlığı hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız."

"Rabbim bir daha böyle bir süreci ülkemize milletimize yaşatmasın"

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, 15 Temmuz şehitlerine rahmet diledi.

251 gencin Çamlıca Tepesi'nden 15 Temmuz Şehitler Makamı'na Türk bayrağını getirdiğini belirten Eminoğlu, "Alçak darbe girişimi 15 Temmuz'un 5 yıl dönümündeyiz. Bu darbe girişiminin içinde olan herkesi lanetliyoruz. Rabbim bir daha böyle bir süreci ülkemize milletimize yaşatmasın. İnşallah bundan sonraki süreçte de 15 Temmuz'u unutturmamak için bu tür etkinlikler, faaliyetler ve ortak çalışmalar sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da o geceyi hatırlatmak için anlamlı bir program düzenlediklerini söyledi.

Gençlerin bu etkinlikle bayrağa sahip çıktıklarını dile getiren Turunç, şöyle devam etti:

"Bayrak yalnızca bir bez parçası değil, bir meta değil. O bayrağın bir derinliği var, ruhu var. Bizim bu bayrağı kanlarıyla çizen ve bu bayrağı bize emanet eden ecdada layık gençler olarak, ecdada layık yöneticiler olarak o bayrağın ne manaya geldiğini ve ruhunu bilen insanlar olarak, gerektiği zaman canımızı, gerektiği zaman malımızı, gerektiği zaman kendimize ait olan tüm kazanımlarımızı vermeye hazır olduğumuzun bir göstergesi. Gençler bu ruhla buraya taşıdılar bu bayrağı. Bugün burada en güzel yere bayrağımızı asacağız."

Anma programı, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın Kur'an-ı Kerim okuması ve dua etmesiyle tamamlandı.

Gençler, Vatan Koşusu ile 15 Temmuz şehitlerini andı
Gençler, Vatan Koşusu ile 15 Temmuz şehitlerini andı
Gençler, Vatan Koşusu ile 15 Temmuz şehitlerini andı
Gençler, Vatan Koşusu ile 15 Temmuz şehitlerini andı
Gençler, Vatan Koşusu ile 15 Temmuz şehitlerini andı

15 Temmuz, İstanbul, Şehit, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençler, 'Vatan Koşusu' ile 15 Temmuz şehitlerini andı - Son Dakika


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