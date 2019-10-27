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Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası

1 saat önce

Türkiye, Romanya'da sona eren Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nı 38 madalyayla tamamladı.

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası, System.String[]

Türkiye, Romanya'da sona eren Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nı 38 madalyayla tamamladı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım takım sporcuları organizasyonda, 17 altın, 8 gümüş ve 13 bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın son gününde podyuma çıkan kadınlar +87 kiloda Melike Günal, 3 altın madalya elde etti. Milli sporcu, koparmada 105 kilo, silkmede 128 kilo ve toplamda da 233 kiloyla altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, şampiyonanın son gününde Türkiye'ye 3 altın madalya daha hediye ettiklerini söyledi.

Melike Günal'ı performansı nedeniyle kutlayan başkan Taşpınar, "Sporcumuzu yetiştiren antrenörleri, ailesini ve kulübünü yürekten kutluyorum. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Yapılan planlı ve önemli çalışmalar neticesinde böyle güzel sonuçlara ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Romanya, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:24 Kaynak: AA
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