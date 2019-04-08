Gençler Ve Çocuklar İçin Kişisel Veri Uyarısı!

"Verilerimizi teslim ederken iki kez düşünmeliyiz"

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, "Özellikle gençlerimizin çocuklarımızın online platformlarda uğrayacakları mağduriyetler konusunda onları bilinçlendirmek istiyoruz. Teknolojiyi kullanacağız ama bu kullanım bilinçli olmalı. Verilerimizi teslim ederken her zaman iki kez düşünmeliyiz" dedi.

Ödül töreninde açılış konuşmasını yapan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Türkiye'de artık kişisel verilerin gelişigüzel işlenemeyeceğini ve paylaşılamayacağını söyledi.Prof. Dr. Faruk Bilir, "Kişisel verilerin korunmasından maksat kişinin bizzat kendisinin korunmasıdır" diyerek şu mesajları verdi:

"Şuna karar vermemiz gerekiyor. Biz mi kişisel verilerimizi kontrol edeceğiz yoksa kişisel verilerimiz mi bizi kontrol edecek? Tabi ki bizim kişisel verileri kontrol etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde hiç yapmam dediğimiz bir davranışı yapmaya, ya da internetten almam dediğimiz bir ürünü almaya zorlanabiliriz. Kişisel verilerin korunmasında insan onuru ve kişilik hakkı bulunmaktadır. Bu koruma mahremiyet ve insan odaklı bir korunmadır. Verilerimin geleceğini kontrol etme yetkisi kendimize aittir. İnsan değerlidir. Dolayısıyla değerli olanın verileri de değerlidir.

Özellikle gençlerimizin çocuklarımızın online platformlarda uğrayacakları mağduriyetler konusunda onları bilinçlendirmek istiyoruz. Teknolojiyi kullanacağız ama bu kullanım bilinçli olmalı. Verilerimizi teslim ederken her zaman iki kez düşünmeliyiz.

Kişisel veriler artık gelişigüzel işlenemeyecek

Kurulduğumuz tarihten itibaren bu konuda rehberler hazırladık, kurul ve ilke kararları aldık. Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir bir kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayan her bilgi kişisel veridir. Kimlik, iletişim, sağlık, genetik veya biyometrik verilerimiz, alışkanlıklarımız, tercihlerimiz… Bunların hepsi bizim kişisel verilerimizdir. Bunların paylaşılmasında kanun bir disiplin ve usuller getirmiştir. Artık Türkiye'de kişisel veriler keyfi olarak işlenmeyecek ve gelişigüzel paylaşılamayacaktır. Kişisel verilerin işlenmesinde bazı şartlara uyulması gerekir. Bir dayanağının olması gerekir. Kişisel verilerken işlenirken veya paylaşılırken bir bilgilendirme yapılması gerekir. Aynı zamanda bu verilerin güvenliğinin de sağlanması gerekir.

Yarışmaların kazananları

7 Nisan Kişisel Verileri Koruma Günü kapsamında düzenlenen Liseler arasındaki slogan yarışmasında, Saniye Hüseyin Balya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Furkan Duysak "Kişisel verilerini muhafaza et geleceğine hükmet" sloganıyla birinci oldu. Slogan yarışmasında diğer kazanalar ise şu şekilde:

İkinci: "Kişisel verilerinizin nesnesi değil öznesi olun", İlayda Doğan, Özel Beyoğlu Doğa Anadolu Lisesi.

Üçüncü: "Kişisel verilerimi koruyorum güven içinde yaşıyorum", Kardelen Emine Ertuğrul, Isparta Gazi Sosyal bilimler lisesi

Dördüncü: "Kişisel verilerinde önemlidir mahremiyet, göster biraz hassasiyet", Kırşehir Kaman Bilim Sanat Merkezi Mert Can Bektaş

Beşinci: "Kişisel verileri senin hazinendir korunursa sadece senindir." Barış Boran Bölükçaşı, Keşan Anadolu Lisesi

Makale yarışmasında birincilik ödülü ise sahipsiz kaldı. Ödül kazanan makaleler ise şunlar oldu:

Üçüncü: Avrupa Birliği Koruma Tüzüğünün Ülke Dışı Uygulama Yetkisi ve Bu Yetkinin Uluslararası Hukukta Meşruiyeti, Ufuk Dal

İkinci: Kişisel Verilerin Reklam Amaçlı İşlenmesinde Hukuka Uygunluk Sebepleri, Salih Polater.

Yarışmada kazananlara sembolik miktarlarda para ödülü ve kuruma ait yayınlar verildi.