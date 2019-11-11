Son Dakika Haberleri: Gençler ve ekipler seferber oldu, tüm çabaya rağmen yaban keçisi kurtarılamadı
Son Dakika Genel Gençler ve ekipler seferber oldu, tüm çabaya rağmen yaban keçisi kurtarılamadı

Gençler ve ekipler seferber oldu, tüm çabaya rağmen yaban keçisi kurtarılamadı

6 saat önce

Gençler ve ekipler seferber oldu, tüm çabaya rağmen yaban keçisi kurtarılamadı Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, gençlerin bitkin halde kaya üzerinde bulduğu yaban keçisi, görevliler tarafından vadiden suyun içinde omuzlarda taşınarak kurtarılmaya çalışıldı DKMP Memurunun sırtında yaban...

Gençler ve ekipler seferber oldu, tüm çabaya rağmen yaban keçisi kurtarılamadı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, gençlerin bitkin halde kaya üzerinde bulduğu yaban keçisi, görevliler tarafından vadiden suyun içinde omuzlarda taşınarak kurtarılmaya çalışıldı

DKMP Memurunun sırtında yaban keçisini karşı kıyıya geçirip veterinere ulaştırmasına rağmen kurtarılamadı

TUNCELİ - Tunceli'de bir vadide kayalıklarda gençler tarafından bitkin halde bulunan yaban keçisinin kurtarılması için vatandaşlar ve ekipler seferber oldu ama kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Çemişgezek ilçesinde bulunan Tağar çayı kıyısında vadide kayalıklarda gençler, bitkin halde olan yaralı yaban keçisini gördü.Hareket edemeyen dağ keçisini fark eden gençler, durumu Doğa Koruma Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü'ne bağlı ilçedeki ekiplere bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, suyun karşı kıyısında bulunan yaban keçisini kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Gençlerinde yardımıyla, DKMP personeli omuzuna aldığı yaban keçisini, kurtarmak için suyun karşısına geçirdi. Zor şartlara rağmen vadiden çıkartılıp veterinere götürülen yaban keçisi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak telef oldu.

Tağar Çayın balığa gittiklerini aktaran gençlerden Ömer Faruk Kucum,"Suyun karşısında bir dağ keçisini gördük, halsiz ve bitkindi.Doğa Koruma ekiplerini aradık. Onlara yardım ederek beraber getirdik" diye bilgi verdi.

Gençler ve ekipler seferber oldu, tüm çabaya rağmen yaban keçisi kurtarılamadı

Çemişgezek, Tunceli, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:35 Kaynak: İHA
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