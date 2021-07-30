Gençler ve U23 Türkiye Halter Şampiyonası'nda üçüncü olan halterci ödüllendirildi - Son Dakika

Gençler ve U23 Türkiye Halter Şampiyonası'nda üçüncü olan kadın halterciye çeşitli hediyeler verildi.

Afyonkarahisar'da 10 Temmuz'da gerçekleştirilen şampiyonaya 59 kiloda katılan Merzifon Belediye Gençlik Spor Kulübü sporcusu 18 yaşındaki Medine Yavuz, toplamda kaldırdığı 137 kilo ile Türkiye üçüncülüğünü kazandı.

Medine Yavuz, bu yıl mezun olduğu Havza İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Yakup Yüksel ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam'ı ziyaret etti.

Ziyarette Yavuz, müsabakalar ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sağlam, akademik başarı kadar sportif başarının önemli olduğunu belirterek, "İlçemizde yapılan sportif yetenek taramalarımıza devam ediyoruz. Son yapılan değerlendirmelerle 25 öğrencilerimiz çeşitli spor branşlarına yönlendirildi. Medine kızımız da bu taramalar neticesinde fark edildi ve doğru yönlendirmelerle bu başarıyı yakaladı. Kızımızdan ileriki süreçte Avrupa ve dünya şampiyonlukları bekliyoruz. Allah başarılarını daim ettim." dedi.

Medine Yavuz da halteri çok sevdiğini, hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Sağlam, genç halterciye Cumhuriyet altını ve çeşitli hediyeler verdi.