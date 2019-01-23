Gençler ve Yetişkinler Yaratıcı Atölyelerde Işık, Ses ve Zamanın İzinden Gidiyor

Pera Öğrenme, Pera Müzesi'ndeki süreli sergilere paralel olarak gençlere ve yetişkinlere yönelik atölyeler düzenlemeye yeni yılda da devam ediyor. Bu kez "Parajanov, Sarkis ile" ve "Zaman Değişmeli" sergilerinden yola çıkarak oluşturulan atölyelerde, 13-17 yaş grubuna yönelik Mini Hologram, Hayal Gücü, Işık, Makara ve Oynat!; +18 yaş gruplarına yönelik Zaman Şimdi: Felsefe Atölyesi ve Zamanın Sesi: Ses Atölyesi, Sanatçı Atölyesi: Güneş Terkol; 60 yaş ve üzeri gruplar için Mozaikten Zaman Anıtı ve Halı Kolajı bulunuyor. Kış boyu gerçekleşen atölyeler, 9 Mart tarihinde son buluyor.

13-17 yaş grubu atölyeleri ücretsiz gerçekleşiyor!

Genç katılımcılara yönelik hazırlanan Mini Hologram atölyesi, "Zaman Değişmeli" sergisinde yer alan sanatçı grubu Raqs Media Collective'in "Hollowgram" adlı eserinden ilham alıyor. Katılımcılar atölyede plastik parçası ve makas kullanarak kendi hologram piramidini tasarlıyor, bu tasarımı telefonlarının ekranları üzerine koyup, hologram videosu aracılığıyla üç boyutlu illüzyon oluşturuyor. Hayal Gücü, Işık, Makara ve Oynat! atölyesinde ise katılımcılar, "Parajanov, Sarkis ile" sergisini gezerek, filmleri ve eserleri inceliyor, ardından atölyede bir hikaye kurguluyor. Bu hikayeden sahneleri asetat kağıdından bir tekerleğin üzerine çizen katılımcılar, tasarladıkları bu film makarasını, kartondan hazırladıkları kutuya tutturarak aydınlatıyor ve duvara yansıtarak kendi özel gösterimlerini yapıyor.

18+ ve 60+ yaş grupları iç dünyalarına yolculuk yapıyor!

18 yaş ve üzeri katılımcılar, Zaman Şimdi: Felsefe Atölyesi'nde, sanatçı Nilbar Güreş'in ve sanatçı grubu Raqs Media Collective'in eserlerini inceleyerek, farklı yüzyıllarda birçok filozof tarafından ele alınan değişim ve aynılık arasındaki ikiliği sorguluyor. Zamanın Sesi: Ses Atölyesi başlıklı atölye ise sanatçı Güneş Terkol'u konuk ediyor. Atölye çalışmasında katılımcılar, düşlerini ve seslerini kumaş kalıplara yazı ve resimlerle aktararak kolektif ses haritalarını çıkartıyor.

60 yaş ve üzeri katılımcılara yönelik gerçekleştirilen Mozaikten Zaman Anıtı başlıklı atölyede, Nilbar Güreş'in "Zaman Değişmeli" sergisinde yer alan toteminden ilham alıyor, katılımcılar mozaik tekniğini kullanarak, renkli evalardan kendi zaman anıtını üretiyor. Halı Kolajı atölyesinde ise, Parajanov'un film sahnelerinde kullandığı halılardan ilhamla kendi kolajlarını yaratıyorlar.