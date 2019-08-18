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Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası

2 dakika önce

Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası yarın İspanya'da başlayacak.

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Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası yarın İspanya'da başlayacak.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Madrid'de düzenlenecek organizasyon 19-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Milli okçular, şampiyonaya katılmak için Madrid'e gitti. Ay-yıldızlı kafilede 17 milli sporcu yer aldı.
Organizasyonda milli okçu Mete Gazoz da klasik yay genç erkekler kategorisinde madalya mücadelesi verecek.
Gençler ve yıldızlar kategorisinde yapılacak Açık Hava Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şunlar:
Klasik yay genç erkekler: Mete Gazoz, Erdal Meriç Dal, Samet Ak
Klasik yay genç kızlar: Gülnaz Büşranur Çoşkun, Sevcan Derin
Klasik yay yıldız erkekler: Ali Aydın, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Efe Gürkan Maraş
Makaralı yay genç erkekler: Emircan Haney, Egemen Uslu
Makaralı yay genç kızlar: İpek Tomruk
Makaralı yay yıldız erkekler: Yakup Yıldız, Batuhan Akçaoğlu, Emirhan Kısa
Makaralı yay yıldız kızlar: Emine Azra Yılmaz, Şevval Özer, Zeynep Nurdan Çelik
Türkiye, İspanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:36 Kaynak: AA
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