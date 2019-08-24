Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası
1 saat önce
İspanya'da devam eden Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcu Batuhan Akçaoğlu, bronz madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:00 Kaynak: AA
İspanya'da devam eden Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcu Batuhan Akçaoğlu, bronz madalya kazandı.
Başkent Madrid'de düzenlenen şampiyonada makaralı yay yıldız erkekler kategorisinde yarışan Batuhan Akçaoğlu, bronz madalya müsabakasında Sloven Tim Jevsnik ile karşılaştı.
Rakibini 145-130 yenen Batuhan, bronz madalyanın sahibi oldu.
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