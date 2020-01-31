Gençler yardım etmek için sıraya girdi - Son Dakika
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Gençler yardım etmek için sıraya girdi

6 saat önce

Adıyaman Gençlik Merkezine bağlı gençler, Elazığ'daki depremde mağdur olan depremzedelere yardım edebilmek için sıraya girdi.

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Adıyaman Gençlik Merkezine bağlı gençler, Elazığ'daki depremde mağdur olan depremzedelere yardım edebilmek için sıraya girdi.


Gençlik Merkezinde görevli gençler ile gönüllü gençler, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde mağdur olan Elazığ, Malatya, Gerger ilçesi, Sincik ilçesinde bulunan depremzedeler için yaklaşık 2 gün boyunca kendi imkanlarıyla yardımlar topladı. Toplanan yardımlar gençler tarafından tek tek paketlenerek götürülmeye hazır hale getirildi.


Kışlık kıyafetler, gıda malzemeleri, battaniye, ısıtıcı ve çocuklar için oyuncakların yer aldığı yardım kolileri gençler tarafından tek tek taşınarak kamyonete yüklendi. Yardım kolilerini sıraya girerek elden ele uzatan gençler, Elazığ ve Malatya'da yapacakları yardımlardan sonra Adıyaman'ın Gerger ve Sincik ilçesindeki depremzedelere de dağıtacak.


Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin, "Deprem bölgesindeki kardeşlerimize yardım yapmak amacıyla Adıyaman Gençlik merkezi olarak başlattığımız kampanyamızda, Adıyaman'daki duyarlı vatandaşlarımızın, gönüllü gençlerimizin de katkısıyla öncülük yaparak iki günde toplanan bu yardım malzemelerini deprem bölgesine göndereceğiz. Bu yardım kampanyamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Malatya, Gerger, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:14 Kaynak: İHA
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