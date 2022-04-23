Gençler yarışacak, KOP en iyi projeyi hayata geçirecek - Son Dakika
Üye Girişi

Gençler yarışacak, KOP en iyi projeyi hayata geçirecek

23.04.2022 12:39
Gençler yarışacak, KOP en iyi projeyi hayata geçirecek

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca hayata geçirilen projeyle gençlerin fiziksel, sosyal, duygusal ve zihinsel gelişmelerinin desteklenmesi, toplumsal problemlere yönelik çözüm üretmeleri amaçlanıyor.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca hayata geçirilen projeyle gençlerin fiziksel, sosyal, duygusal ve zihinsel gelişmelerinin desteklenmesi, toplumsal problemlere yönelik çözüm üretmeleri amaçlanıyor.

KOP tarafından başlatılan "Projem KOP ile Hayat Buluyor" yarışması kapsamında, "İklim değişikliği", "Suyun etkin kullanımı", "Çevre bilinci ve sıfır atık", "Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği", "Akıllı tarım", "Kırsal kalkınma", "Genç istihdamı", "Eğitimde değişim ve inovasyon" ile "Kültürel miras" başlıkları belirlendi.

Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'deki gençlerin katılacağı yarışmada, birinci olan proje KOP tarafından hayata geçirilecek.

KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, projenin tanıtımı için geldiği Kırıkkale'de AA muhabirine, özellikle gençlerin de ülkenin problemlerini tespit etme ve çözüm üretmede karar mekanizmalarına dahil olmalarını sağlayabilmek adına "Projem KOP ile Hayat Buluyor" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu çerçevede 9 ana başlık belirlendiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği, suyun verimli kullanılabilmesi, genç istihdamı ve diğer konularda başlıklar belirlendi. Gençlerimizin bu başlıklarda proje hazırlayarak, bölgelerindeki problemleri ve ihtiyaçları tespit edip onlar üzerine yenilikçi fikirlerini bizlere sunmalarını istiyoruz. Burada önemli olan bölgenin yerel kaynaklarının tespit edilip ekonomiye kazandırılması, çevre bilincini artırmak ve suyun verimli kullanılması. Ayrıca tarım alanında yenilikçi ve elektrik sistemlerinin entegre edilmesine yönelik projelerin de gençlerimiz tarafından hazırlanıp sunulmasını bekliyoruz."

Şahin, ülkedeki genç ve dinamik nüfusu sisteme dahil etmek istediklerini dile getirerek, "Hep onlara bir sistem sunmak değil, artık gençlerin fikirlerini alarak düşüncelerini hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. İnşallah, toplam 4,5 milyon nüfusun yaşadığı 8 ilimizde, 95 bin 500 kilometrekare alanda gençlerimizin ortaya çıkaracağı fikir ve proje, KOP vasıtasıyla hayata geçecek." diye konuştu.

Birinci proje bölgesinde hayata geçirilecek

Proje başvurularının başladığını ve "www.projemkop.com" internet adresinden gençlerin müracaatlarını yapabildiklerini ifade eden Şahin, gençlerin proje fikirlerini, ana başlıklarını, açıklamalarını ve detaylarına girmek suretiyle projelerini sunabileceklerini söyledi.

Şahin, 23 Mayıs'ta sona erecek başvuruların ardından yarışmada her il bazında değerlendirme yapılacağını ve ilk 3'ün belirleneceğini anlatarak, şu bilgileri verdi:

"İllerde dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller vereceğiz. İlk 500 kişiye de mansiyon ödülü olacak. En büyük ödül, birinci olan projemizi o ilde, ilçede ve beldede hayata geçirmek olacak. Bu belki bölgenin, gençlerimizin üzerinden en büyük kazanımı olacak. Bu vesileyle her zaman gençlerimizin yanında, gençlerimiz için yapılacak projelerde bizlere destek veren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, mali kaynakları bizlere hazırlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum."

YORUMLAR
500
Başkan Altay: 'Tarım en az savunma sanayi kadar önemli' Başkan Altay: 'Tarım en az savunma sanayi kadar önemli'

Konya Ovası Projesi, Kırşehir, Tarım, Konya, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Gençler yarışacak, KOP en iyi projeyi hayata geçirecek - Son Dakika


Son Dakika
12:49 Demirören ailesi Beşiktaş yönetimine geri dönüyor
12:47 İran'da Devrim Muhafızları Ordusu komutanına suikast girişimi: Saldırganlar yakalandı
12:42 ABD ile Çin arasında "dersini aldın-almadın" gerilimi
12:40 ABD Başkanı Joe Biden bunuyor mu? Yine boşlukla tokalaştı
12:33 Aile yemeğinde ilk kez tanıştığı baldızını izlediği cinsel içerikli filmden tanıdı, ortalık karıştı
12:27 Cami imamı küçük kıza cinsel istismardan tutuklandı! Bilgisayarından yüzlerce cinsel içerikli çocuk görüntüsü çıktı
12:18 Gençler, iftarda Selçuk Bayraktar'ı ağırlamak istedi; Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla arayıp söz aldı
12:14 Gazeteci Tufan Türenç yaşamını yitirdi
12:04 Ayasofya kapısının tahribatı Yunanistan'ın da gündeminde: Başbakan UNESCO'yu aradı, Türkiye'den de açıklama isteyecek
12:00 Putin'den Zelenski'ye gece yarısı şartları: Silahsızlan, NATO'ya girme, Kırım'ı tanı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 12:58:00. #1.11#
SON DAKİKA: Gençler yarışacak, KOP en iyi projeyi hayata geçirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement