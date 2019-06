Gençler yaz kamplarında buluşuyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Yaz Gençlik Kampları, okulların tatiline girmesiyle birlikte başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Yaz Gençlik Kampları, okulların tatiline girmesiyle birlikte başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2002 yılında 4 olan Gençlik Kampı sayısının 38'e ulaştığını belirterek, birbirinden farklı sportif ve kültürel faaliyetlerin yer alacağı deniz ve doğa kamplarında 125 bin genci misafir etmeyi hedeflediklerini söyledi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Yaz Gençlik Kampları, okulların tatiline girmesiyle birlikte kapılarını açtı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, birbirinden farklı sportif ve kültürel faaliyetlerin yer alacağı Yaz Gençlik Kamplarında 125 bin genci misafir etmeyi hedeflediklerini söyledi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, her yıl olduğu gibi 2019 yılında da gençlere yönelik olarak ücretsiz Yaz Gençlik Kampları düzenliyor. 2002 yılında 4 olan gençlik kampı sayısı 2019'da 38'e yükseldi. Kampların 19'u Deniz Kampı, 19'u ise Doğa Kampı adı altında yapılacak.



Gençlerin serbest zamanlarını kültürel, sportif ve sosyal faaliyetlerle değerlendirmeleri amacıyla düzenlenen Yaz Gençlik Kampları, 17 Haziran - 16 Eylül tarihlerinde 11 dönem halinde gerçekleştirilecek.



Gençlik kampları 12 - 15 yaş grupları için "Ücretsiz Deniz Kampları", 16 - 22 Yaş grupları için "Ücretsiz Doğa Kampları" adı altında düzenlenecek. Bir hafta sürecek kamplara katılan gençlerin ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları her yıl olduğu gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca karşılanacak.



"Deniz ve doğa kamplarında 125 bin gence dokunmayı hedefliyoruz"



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2002 yılında 4 olan Gençlik Kampı sayısının bu yıl itibariyle 38'e ulaştığını belirterek, birbirinden farklı sportif ve kültürel faaliyetlerin yer alacağı deniz ve doğa kamplarında 125 bin gence dokunmayı hedeflediklerini söyledi.



Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;



"Bakanlığımız 2011 yılında kuruldu ve 2011'den sonra, Bakanlığımız aracılığıyla gençlere sunulan hizmetler bakımından her yıl, bir önceki yıldan çok daha güzel ve başarılı geçti. 2011'de mevcut Gençlik Kampı sayımız yalnızca beş iken; bu sayı 38'e ulaştı. Yine 2011 yılında 5 bin 344 gencimize kamp imkanı sunulabilmişken; geride bıraktığımız yıl kamplarımıza 120 bin gencimiz katıldı. 2019 yılında ise 125 bin gencimize dokunmayı hedefliyoruz. Gençlik Kamplarını, gençlerimizin gelişimleri için ihtiyaç duydukları her türlü sosyal, kültürel, zihinsel ve bedensel katkıyı sunmak; özgüven duygusu ve planlı yaşam alışkanlığı kazanımında destek olmak; gençlerin milli manevi değerler ve etik insani değerler konusunda farkındalığı artırmak amacıyla düzenliyoruz."



"Milli ve manevi değerlerle donatılmış bir gençlik yarınlarımızın en büyük teminatıdır"



Bakan Kasapoğlu, Gençlik Kamplarında temel odak noktanın gençlere hizmet olduğunu vurgulayarak, "Gençlik kamplarını gençlerimizin birbirleriyle el ele verdikleri, ömür boyu kopmayacak gönül bağları ile birbirlerine bağlandıkları, böylelikle de ülkemizin birlik ve beraberliğinin perçinlendiği yerler olarak görüyoruz. Milli manevi değerlerle donatılmış, kardeşlik ruh ve bilinciyle hareket eden bir gençlik, "genç nüfus" kavramıyla özdeşleşen ülkemizin yarınlarının en büyük teminatıdır. Gençlik kampları, bu doğrultuda konumlanmış, gençlerin milli ve manevi gelişimlerine katkı sağlamak üzere hayata geçirilmiş, kapsamlı bir organizasyondur ve geleceğin yatırımıdır." dedi.



Kamplardaki sportif ve kültürel faaliyetler ile eğitim seminerlerinin gençlerin kişisel birikimine artı bir değer katacağına inandığını ifade eden Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi;



"Kamplara özgü içerikler sayesinde gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunmasını sağlayacak çalışmalarımızı artırarak sürdürmek istiyoruz. Bu bağlamda kamplarda ilgili paydaş kurumlarımızın işbirliği ile Bağımlılıkla Mücadele programlarımız tüm gücüyle devam edecektir. Buna ek olarak gençlerimizin sosyal, kültürel ve toplumsal anlamda ihtiyaç duydukları birikime haiz olmalarını sağlayacak oldukça farklı tematik alanlarda düzenlenen kampları hayata geçirerek gençlerimizin duygu ve düşünce dünyalarını genişletmek, onları bir adım bile olsa ileri taşıyabilmek istiyoruz."



Kamp başvuruları 15 Nisan - 15 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılabilecek



Yaz Gençlik Kampları için başvurular, 15 Nisan - 15 Temmuz 2019 tarihleri arasında "genclikkamplari.gsb.gov.tr" adresinden veya E-Devlet aracılığıyla elektronik başvuru yoluyla yapılabiliyor. Elektronik başvuru yapma imkanı bulunmayan gençler, gençlik merkezlerine aracılığıyla da başvuru yapabiliyor.



Başvuruların değerlendirilmesinde, Şehit ve gazi yakını (kardeş ve çocuk), gençlik merkezi üyesi olan, aile gelir düzeyi düşük olan ve ortaöğretimde okuyup 2019 eğitim öğretim dönemi içerisinde takdir belgesi olan gençlere öncelik verilecek.



Kamplarda pek çok faaliyet yer alacak



Mavi ve Yeşil Gençlik Kamplarında yüzme, badminton, oryantiring, okçuluk, tırmanma duvarı, mini golf, kano, at biniciliği, rafting, paintball, dağ bisikleti, futbol, basketbol, voleybol gibi birbirinden farklı sportif faaliyetlerin yanı sıra eğitimler de yer alacak.



Gençlere yönelik olarak değerler eğitimi, temel görgü kuralları, tarih ve medeniyet, etik ve insani değerler, bağımlılıkla mücadele ve vatan sevgisi eğitim seminerleri düzenlenecek. Kamplara katılan gençler ayrıca sosyal ve kültürel gezilerden yararlanma imkanı da bulabilecek. - ANKARA

