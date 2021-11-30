GENÇLERİN YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA - Son Dakika

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde gençler yumruk yumruğa kavgasına polis müdahale etti. Gençlerin kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün öğle saatlerinde, Karasu İncilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce kavga eden gençler sokakta karşılaştı. Gençler bir anda birbirlerine saldırarak yumruk yumruğa, tekme atarak kavga etti. Olay yerinin yakınında bulunan polis ekipleri olaya müdahale etti. Gençlerin yumruk yumruğa kavgası ise bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.