Gençler Yunanistan'da
1 saat önce
"Aliya'nın Vasiyeti-Saraybosna" projesi kapsamında çarşamba günü yola çıkan gençler Yunanistan'a ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:06 Kaynak: İHA
"Aliya'nın Vasiyeti-Saraybosna" projesi kapsamında çarşamba günü yola çıkan gençler Yunanistan'a ulaştı.
Yunanistan'da Kavala ve Selanik şehirlerinde ecdat yadigarı toprakları ziyaret eden gençler bol bol fotoğraf çektirdi. "Aliya'nın Vasiyeti-Saraybosna" projesi kapsamında ziyaretleri sürdüren gençlerin bir sonraki durağı ise Makedonya olacak. - KAYSERİ
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