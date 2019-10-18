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Gençler Yunanistan'da

1 saat önce

"Aliya'nın Vasiyeti-Saraybosna" projesi kapsamında çarşamba günü yola çıkan gençler Yunanistan'a ulaştı.

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"Aliya'nın Vasiyeti-Saraybosna" projesi kapsamında çarşamba günü yola çıkan gençler Yunanistan'a ulaştı.


Yunanistan'da Kavala ve Selanik şehirlerinde ecdat yadigarı toprakları ziyaret eden gençler bol bol fotoğraf çektirdi. "Aliya'nın Vasiyeti-Saraybosna" projesi kapsamında ziyaretleri sürdüren gençlerin bir sonraki durağı ise Makedonya olacak. - KAYSERİ

Saraybosna, Yunanistan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:06 Kaynak: İHA
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