Gençler Yunanistan'da

"Aliya'nın Vasiyeti-Saraybosna" projesi kapsamında çarşamba günü yola çıkan gençler Yunanistan'a ulaştı.



Yunanistan'da Kavala ve Selanik şehirlerinde ecdat yadigarı toprakları ziyaret eden gençler bol bol fotoğraf çektirdi. "Aliya'nın Vasiyeti-Saraybosna" projesi kapsamında ziyaretleri sürdüren gençlerin bir sonraki durağı ise Makedonya olacak. - KAYSERİ