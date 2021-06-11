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Gençler, Yunus Emre ve Mehmet Akif'in eserlerinden sınava girecek - Son Dakika

Gençler, Yunus Emre ve Mehmet Akif'in eserlerinden sınava girecek

11.06.2021 09:52
Gençler, Yunus Emre ve Mehmet Akif'in eserlerinden sınava girecek, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Edebi Hayat Okumaları" sınavı yarın (12 Haziran Cumartesi) gerçekleştirilecek.

Edebi Hayat Okumalarında sınav heyecanı

12 İlçede ve eş zamanlı olarak yapılacak olan sınavda gençlere, Yunus Emre ve Mehmet Akif'in eserleri sorulacak.

HEDEF YUNUS EMRE VE AKİF'İ GENÇLERE TANITMAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Edebiyatının iki önemli ismi Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy'un gençlere tanıtılmasını amacıyla bu yıl Edebi Hayat Okumalarının üçüncüsünü düzenliyor. Proje aynı zamanda, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilişinin 100. yılı ve 2021'in UNESCO tarafından Yunus Emre yılı ilan edilmesi dolayısıyla "Bilenlere Selam Olsun" selamıyla hayata geçirildi.

SINAV YARIN (Cumartesi) YAPILACAK

Edebi Hayat Okumalarının sınavı yarın (12 Haziran 2021 Cumartesi) günü gerçekleştirilecek. Sınava katılacak olan öğrencilere, ''şirin konusu, yeri, zamanı, şahısları, olayları ve yazarın hayatı'' gibi konular sorulacak. Sınavın sonuçları 18 Haziran 2021 Cuma günü açıklanacak.

12 İLÇEDE VE EŞ ZAMANLI OLARAK

Sınav, Kocaeli'nin 12 ilçesinde gerçekleştirilecek ve 10.00'da başlayacak.

ÖĞRENCİLER SINAVDA HANGİ KONULARDAN SORUMLU OLACAK?

Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Edebi Hayat Okumaları sınavında öğrenciler Mehmet Akif ve Yunus Emre'nin eserlerinden oluşan sorulara yanıt verecek. Bu kapsamda; ortaokul öğrencileri, vatan şairi Mehmet Akif'in; lise öğrencileri ise Türkçe şiirin öncüsü Yunus Emre'nin seçkin eserlerinden oluşan iki farklı sette yer alan şiirlerden sınav olacak. Ortaokul öğrencileri Mehmet Akif Ersoy'un ''1-İstiklal Marşı, 2-Kocakarı İle Ömer, 3-Terlemeli Alınlar, 4-Durmayalım, 5-Ağlarım Ağlatamam, 6-Asım, 7-Birlik, 8-Çanakkale Şehitlerine, 9-Bülbül Şiiri, 10-Seyfi Baba'' şiirlerinden sorumlu olacak. Lise öğrencileri ise, Yunus Emre'nin ''1-Söz Ola Kese Savaşı, 2-Aşkın Aldı Beni Benden, 3-Bir Kez Gönül Yıktın İse,4-Hak Bir Gönül Yıktın İse, 5-Kahrın Da Hoş,6-İlim İlim Bilmektir, 7-Geldi Geçti Ömrüm Benim, 8-Aşk, 9-Söyle HayranEyle Beni, 10-Biz Dünyadan Gider Olduk, 11-Ben Gelmedim Dava İçin, 12-Sensiz Yola Girer İsem , 13-Benden İçeri, 14-Şol Göz Ki Seni Gördü, 15-Eşidin Ey Yarenler'' şiirlerinden sınava girecek.

HEDİYELERİ ALTIN OLACAK

Dereceye giren öğrenciler altın ile ödüllendirilecek. Ortaokul ve lise gruplarındaki öğrenciye 2 tam altın;ikinciye 1 tam altın, üçüncüye 1 yarım altın hediye edilecek. 4 ila 25 dereceler arasındaki tüm öğrencilere ise 1 gram altın armağan edilecek.

ÖĞRETMENLER VE OKULLARA DA ÖDÜL VAR

Sınava giren öğrencilerin öğretmenleri de ödüllendirilecek. En yüksek puan alan grubun rehber öğretmenine 2 tam altın, ikinci olan grubun rehber öğretmenine 1 tam altın, üçüncü olan grubun rehber öğretmenine ise 1 yarım altın verilecek. Yine 4 ile 25. derece arasında yer alan grupların rehber öğretmenleri 1 gram altın alacak. Ayrıca ilk üçe giren okullara ''katılım belgesi+kitap seti+bilgisayar''dan oluşan bir hediye seti verilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Yunus Emre, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gençler, Yunus Emre ve Mehmet Akif'in eserlerinden sınava girecek - Son Dakika


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