Gençler yüzme eğitimlerini başarıyla tamamladı

Zonguldak'ta 17 genç, Kilimli Yüzme Havuzu'nda yüzme eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Zonguldak Kent Konseyi ve Çınartepe Mahalle Meclisinin organizasyonuyla 17 genç, servisler ile Kilimli Yüzme Havuzuna getirilerek yüzme eğitimleri başarı ile tamamlandı. Çocukların ve velilerinin uygulamadan memnun kalması dolayısıyla etkinliğin sene içerisinde de devam etmesi planlanıyor. Kent merkezindeki olanaklara erişim güçlüğü çeken çocukları ve gençleri bu olanaklardan yararlanarak sağlıklı gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlayan bu uygulamanın mahalle meclislerinin organize edilmesiyle diğer mahallelere de yaygınlaştırılması amaçlanıyor. - ZONGULDAK