Gençlerbirliği: 1-3 - Son Dakika

Gençlerbirliği: 1-3

STAT: Gürsel AkselHAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem ErsoyGÖZTEPE: Göktuğ - Murat (Dk. 69 Gassama), Alpaslan, Atınç, Berkan, Poko (Dk. 83 Borges), Soner, Yalçın (Dk. 46 Napoleoni), Castro, (Dk. 58 Mossoro), Tripic (Dk. 83 Atakan), WilzeckGENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç - Erdem (Dk.

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STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

GÖZTEPE: Göktuğ - Murat (Dk. 69 Gassama), Alpaslan, Atınç, Berkan, Poko (Dk. 83 Borges), Soner, Yalçın (Dk. 46 Napoleoni), Castro, (Dk. 58 Mossoro), Tripic (Dk. 83 Atakan), Wilzeck

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç - Erdem (Dk. 88 Ahmet), Flavio, Toure, Polomat, Berat, Soner, Candeias (Dk. 88 Rahmetullah), Sefa (Dk. 17 Sessegnon), Sio (Dk. 64 Seuntjens x), Stancu (Dk. 87 İlker)

GOLLER: Dk. 90 Alpaslan (Göztepe) - Dk. 33 Sio, Dk. 45+3 Stancu, Dk. 75 (P) Sessegnon (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Soner, Alpaslan (Göztepe) - Seuntjens (Gençlerbirliği)

Süper Lig'de son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen Göztepe evinde Gençlerbirliği karşısında da mağlup oldu: 1-3. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçın 33'üncü dakikasında Sio konuk takım adına perdeyi açarken, ilk yarının uzatma dakikalarında Stancu farkı ikiye çıkardı: 0-2. Sessegnon 75'te penaltı golüyle galibiyeti perçinleyen isim olurken, 90'da Göztepe adına Alpaslan ağları havalandırdı. Bu sonuçla Göztepe 39 puanda kalırken, Gençlerbirliği ise 36 puana yükselip kümede kalma yolunda derin bir nefes aldı.

4'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Murat Paluli'nin ceza sahası içine yaptığı ortaya Tripic kafa vuruşu yaptı ancak top kaleci Ertaç'ta kaldı.

23'üncü dakikada ceza sahası içine topla giren Sio, Soner Dikmen'e pas verdi. Soner ceza sahası içinden şut atsa da top Göztepe savunmasından kornere çıktı.

28'inci dakikada sağ kanattan atağa çıkan Göztepe'de Murat Paluli çizgiye inerek ceza sahası içine çevirdi. Kale önünde Wilzeck topa dokunsa fakat meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ın müdahalesiyle kornere çıktı.

33'üncü dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından top vuran Sio'nun pozisyonunda Göztepe kalecisi Göktuğ topu elinden kaçırdı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

41'nci dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe'de Castro'nun ceza sahası içine yaptığı ortaya arka direkte kafa vuruşu yapan Murat Paluli, topu kaleci Ertaç'ın üzerine nişanladı.

45+3'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta sağ kanattan Candeias'ın yaptığı ortayı kafa vuruşuyla tamamlayan Stancu, topu ağlara gönderdi: 0-2.

54'üncü dakikada Murat Paluli'nin sağdan yaptığı ortaya arka direkte kafa vuruşu yapan Tripic'in pozisyonunda kaleci Ertaç topun sahibi oldu.

60'ıncı dakikada ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan şansını deneyen Tripic'in şutunda top Gençlerbirliği savunmasından kornere çıktı.

73'üncü dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Kontratağa çıkan Başkent ekibinde Stancu, Alpaslan'ın müdahalesiyle yerde kaldı, hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

75'inci dakikada Sessegnon penaltıyı gole çevirdi: 0-3.

85'inci dakikada Borges'in ortaladığı topa Wilczek kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90'ıncı dakikada Göztepe golü buldu. Soldan Berkan'ın ortasında Alpaslan topa dokundu fark ikiye indi: 1-3.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Gençlerbirliği 3 puanı hanesine yazdırdı.


Ceyhun Sesigüzel, Gençlerbirliği, Mete Kalkavan, Soner Yalçın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 23:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği: 1-3 - Son Dakika Spor
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