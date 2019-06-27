Gençlerbirliği 1 Temmuz'da topbaşı yapacak
49 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselen Gençlerbirliği, yeni sezon öncesi hazırlıklarına 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:07 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselen Gençlerbirliği
, yeni sezon öncesi hazırlıklarına 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlıların 2019-2020 sezonu hazırlık programı belirlendi. Ankara
'da 1 Temmuz'da bir araya gelecek ve ilk antrenmanını Beştepe İlhan Cavcav
Tesisleri'nde gerçekleştirecek başkent ekibi, 7 Temmuz'da Erzurum
'da kampa girecek.
Erzurum'daki ilk kamp dönemini 19 Temmuz'da tamamlayacak Gençlerbirliği'nin 21-31 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan ikinci etap kamp programı detayları ise daha sonra belli olacak.
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