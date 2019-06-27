Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği 1 Temmuz'da topbaşı yapacak
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Gençlerbirliği 1 Temmuz'da topbaşı yapacak

49 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselen Gençlerbirliği, yeni sezon öncesi hazırlıklarına 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Gençlerbirliği 1 Temmuz'da topbaşı yapacak, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselen Gençlerbirliği, yeni sezon öncesi hazırlıklarına 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlıların 2019-2020 sezonu hazırlık programı belirlendi.
Ankara'da 1 Temmuz'da bir araya gelecek ve ilk antrenmanını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirecek başkent ekibi, 7 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek.
Erzurum'daki ilk kamp dönemini 19 Temmuz'da tamamlayacak Gençlerbirliği'nin 21-31 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan ikinci etap kamp programı detayları ise daha sonra belli olacak.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:07 Kaynak: AA
Gençlerbirliği, Spor
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