Gençlerbirliği: 2-0

Olgucan KALKAN/

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Tarık Ongun, İlker Takpak

Süper Lig'in 10'uncu haftasına Kasımapaşa sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Yeni teknik direktörü Fuat Çapa yönetiminde ilk maçına çıkan lacivert beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 16 ve 25'inci dakikalarda Armin Hodzic kaydetti.

8'inci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Koomson pasını ceza sahası içindeki Haddadi'ye attı. Haddadi bekletmeden Alan'ı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.16'ncı dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hadergjonaj'ın uzun pasında Berat Özdemir'e çarpan top Hodzic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu. Gol sonrasında ofsayt bayrağı kaldırıldı. VAR'dan tekrardan incelenen pozisyon sonrasında hakem Mete Kalkavan golü geçerli saydı.25'inci dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye yükseltti. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına giren Alan içeri çevirdi. Hodzic'in bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0.75'inci dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Sami Gökhan Altıparmak ceza sahasına girdikten sonra kaleci Ramazan ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta gitti.76'ncı dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Arda Kızıldağ, Haddadi'nin müdahalesiyle yerde kalınca Mete Kalkavan beyaz noktayı gösterdi.79'uncu dakikada Sio'nun kullandığı penaltıda kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.