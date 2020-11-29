Gençlerbirliği: 2-0 - Son Dakika

Gençlerbirliği: 2-0

29.11.2020 18:18
Gençlerbirliği: 2-0, System.String[]

Olgucan KALKAN / STAT: Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: Mete Kalkavan, Tarık Ongun, İlker TakpakKASIMPAŞA: Ramazan Köse - Florent Hadergjonaj, Loret Sadiku, Tomas Brecka, Oussama Haddadi, Mickael Tirpan, Gilbert Koomson (Dk. 73 Mehmet Feyzi Yıldırım), Alan, Haris Hajradinovic, Kevin Varga (Dk.

Olgucan KALKAN/

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Tarık Ongun, İlker Takpak

KASIMPAŞA: Ramazan Köse - Florent Hadergjonaj, Loret Sadiku, Tomas Brecka, Oussama Haddadi, Mickael Tirpan, Gilbert Koomson (Dk. 73 Mehmet Feyzi Yıldırım), Alan, Haris Hajradinovic, Kevin Varga (Dk. 83 Yasin Dülger), Armin Hodzic (Dk. 89 Berat Kalkan)GENÇLERBİRLİĞİ: Kristoffer Nordfeldt-  Arda Kızıldağ, Zargo Toure, Diego Angelo (Dk. 8 Soner Dikmen), Polomat, Piris da Motta, Berat Özdemir (Dl. 69 Dominik Furman), Daniel Candeias, Sefa Yılmaz (Dk. 69 Sami Gökhan Altıparmak), Murat Yıldırım (Dk. 83 İlker Karakaş), Giovanni SioGOLLER: Dk. 16 - Dk. 25 Armin Hodzic (Kasımpaşa)SARI KARTLAR: Mickael Tirpan, Oussama Haddadi (Kasımpaşa) - Murat Yıldırım, Polomat (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 10'uncu haftasına Kasımapaşa sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Yeni teknik direktörü Fuat Çapa yönetiminde ilk maçına çıkan lacivert beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 16 ve 25'inci dakikalarda Armin Hodzic kaydetti.

8'inci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Koomson pasını ceza sahası içindeki Haddadi'ye attı. Haddadi bekletmeden Alan'ı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.16'ncı dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hadergjonaj'ın uzun pasında Berat Özdemir'e çarpan top Hodzic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu. Gol sonrasında ofsayt bayrağı kaldırıldı. VAR'dan tekrardan incelenen pozisyon sonrasında hakem Mete Kalkavan golü geçerli saydı.25'inci dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye yükseltti. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına giren Alan içeri çevirdi. Hodzic'in bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0.75'inci dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Sami Gökhan Altıparmak ceza sahasına girdikten sonra kaleci Ramazan ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta gitti.76'ncı dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Arda Kızıldağ, Haddadi'nin müdahalesiyle yerde kalınca Mete Kalkavan beyaz noktayı gösterdi.79'uncu dakikada Sio'nun kullandığı penaltıda kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.


Gençlerbirliği: 2-0
Gençlerbirliği: 2-0
Gençlerbirliği: 2-0
Gençlerbirliği: 2-0
Gençlerbirliği: 2-0
Gençlerbirliği: 2-0
Gençlerbirliği: 2-0
Gençlerbirliği: 2-0
Gençlerbirliği: 2-0
Gençlerbirliği: 2-0

Gençlerbirliği, Mete Kalkavan, Ramazan Köse, Ramazan, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği: 2-0 - Son Dakika Spor


Son Dakika

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