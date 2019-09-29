Gençlerbirliği: 2-1

STAT: EryamanHAKEMLER: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil ÇetinMKE ANKARAGÜCÜ: Korcan xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Pazdan xx, Tiago Pinto xx, Moke xx, Ricardo Faty xx (Dk. 88 Yalçın Ayhan x), Sedat Ağçay xx, Hasan Kaya xx (Dk.82 Mehmet Sak x), İlhan Parlak xx (Dk. 90 Aydın Karabulut x), Orgill xxGENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç xx, Ahmet Oğuz xx, Zargo Toure xx, Flavio Ramos xx (Dk 72. Rahmetullah x), Polomat xx, Fabricio Baiano xx, Berat xx (Dk. 82 Nadir Çiftçi x), Candeias xx, Sessegnon xx, Ayite xx (Dk. 62 Stancu xx), Sio xxGOLLER: Dk. 56 (KK) Candeias, Dk.68 İlhan Parlak (Ankaragücü) - Dk.75 (KK) Korcan Çelikay (Gençlerbirliği)KIRMIZI KART: Metin Diyadin (T.D.) (MKE Ankaragücü)SARI KARTLAR: Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü) - Zargo Toure, Giovanni Sio (Gençlerbirliği)Süper Lig'in 6'ncı haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. İki başkent ekibinin 7 yıl aradan sonra Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya geldiği mücadelede MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.8'inci dakikada Candeias'ın pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Ahmet Oğuz topu içeriye çevirdi. Karambolde Sessegnon topa vurdu top kornere çıktı.9'uncu dakikada Sedat'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Orgill ceza sahasına girerken çaprazdan şutunu çekti, top üstten auta gitti.30'uncu dakikada hakem MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin'e Pinto'ya yapılan faule itiraz ederek sahaya girdiği için kırmızı kart göstererek tribüne gönderdi.32'nci dakikada ceza sahası yayından kullanılan frikikte Polomat'ın şutunu kaleci Korcan kornere çeldi.34'üncü dakikada Polomat'ın ortasında Sio'nun kafa vuruşunu kale çizgisi üzerinde Pazdan çıkardı.44'üncü dakikada Sio'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Ayite kaleci ile karşı karşıya kaldı, Korcan topu kornere çeldi.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.51'inci dakikada Pinto sol kanattan topu taşıdı, ceza sahası içerisindeki İlhan Parlak'ı gördü. İlhan'ın şutu kaleci Sertaç'ın kontrolünde kale direğinin solundan dışarı çıktı.56'ncı dakikada ceza sahası içinde İlhan'ın şutu kaleci Ertaç'tan sekti ve Pazdan topu önünde buldu, vuruşunda kaleciden seken topu Candeias kendi kalesine attı: 1-0.60'ıncı dakikada Hasan Kaya'nın sağ kanattan verdiği pasta topla buluşan Faty şutunu çekti. Kaleci Ertaç topu şutu çıkardı.68'inci dakikada Hasan'ın pasında topla buluşan Kitsiou topu içeri çevirdi. Topla buluşan Orgill kaleciyi geçemedi fakat seken topu İlhan Parlak düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-0.75'inci dakikada Toure'nin şutunda defansa çarpan top önce direğe sonra kaleci Korcan'a çarparak ağlarla buluştu: 2-1.Karşılaşma MKE Ankaragücü'nün 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

- Ankara