Gençlerbirliği: 2-2

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Mete Kalkavan x, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx

TRABZONSPOR: Uğurcan xx - Pereira xx, Hosseini xx, Fernandes x (Dk. 44 Hüseyin xx), Novak xxx, Sosa xx, Mikel xx, Abdulkadir Parmak xx (Dk. 86 Fıratcan x), Avdijaj xx (Dk. 70 Sturridge x), Nwakaeme x, Sörloth x

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç xx - Ahmet xx, Ramos xx (Dk. 83 Seuntjens x), Toure xx, Polomat xx, Berat xx (Dk. 70 Diallo x), Baiano xx, Candeias xx, Sessegnon xxx, Sio xxx, Stancu xxx (Dk. 70 Ayite x)

GOLLER: Dk. 17 Novak, Dk. 57 (P) Sörloth (Trabzonspor) - Dk. 44 Stancu, Dk. 85 Sessegnon (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Novak, Hosseini (Trabzonspor) - Polomat, Berat (Gençlerbirliği)

Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Bordo mavililer bu sonuçla puanını 6'ya yükseltirken, konuk ekip ise ligin dördüncü haftasında ilk puanını hanesine yazdırdı.

6'ncı dakikada Candeias'ı n pasında ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Berat'ın doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

10'uncu dakikada Nwakaeme'nin pasında penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Sosa'nın gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Ertaç son anda kornere çeldi.

17'nci dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasında arka direkte bir anda boşta kalan Novak'ın kafayla kaleye gönderdiği top Ertaç'ın solundan ağlarla buluştu: 1-0.

24'üncü dakikada sağ kanattan aldığı topla birlikte ilerleyen Avdijaj ceza sahası içerisine giridkten sonra sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şut yandan auta gitti.

26'ncı dakikada Baiano'nun pasında bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Sio'nun sol öaprazdan şutunda Uğurcan topu kontrol etmeyi başardı.

28'inci dakikada Sio'nun ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan son anda yumruklayarak uzaklaştırdı.

32'nci dakikada Nweakaeme'nin ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği topu Ertaç kontrol etmeyi başardı.

44'üncü dakikada Sio'nun ceza sahası yayının üzerine çıkardığı topla buluşan Stancu'nun meşin yuvarlağı önüne düzelttikten sonra vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

51'inci dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Sosa'nın doğrudan kaleye gönderdiği topu Ertaç son anda yumruklayarak uzaklaştırdı.

54'üncü dakikada sol kanatta son çizgiye yakın noktadan kazanılan serbest vuruşta Sosa'nın kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Ertaç son anda çıkarmayı başardı.

55'inci dakikada Nwakaeme ceza sahası içerisinde Ahmet Oğuz'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

57'nci dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Sörloth'un şutunda meşin yuvarlak Ertaç'ın solundan ağlarla buluştu: 2-1.

79'uncu dakikada Sturridge'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Sörloth ceza sahası içerisine girdikten sonra vuruşunu yaptı ancak Ertaç meşin yuvarlağı yatarak kontrol etmeyi başardı.

85'inci dakikada sol kanattan Ahmet Oğuz'un yerden ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sessegnon'un gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

90'ıncı dakikada ceza sahası yayının üzerinden kazanılan serbest vuruşta Sosa'nın doğrudan kaleye gönderdiği top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

GOL SEVİNCİNDE ABDÜLKADİR, EKUBAN, YUSUF UNUTULMADI

Trabzonspor'da Novak'ın 17'nci dakikada attığı gol sonrası bordo mavili futbolcular saha kenarına koşarak hafta içi sakatlanan oyuncular Yusuf, Abdülkadir ve Ekuban'ın adlarının yazılı olduğu forma ile birlikte gol sevincini kutlayıp sakatlanan takım arkadaşlarına moral verdi.

FERNANDES DEVAM EDEMEDİ

Trabzonspor'da 41'inci dakikada oyun devam ederken kendini yere bırakan Fernandes'in tedavisi yapıldıktan sonra yaklaşık bir dakika kendini denedi ancak daha sonra tekrar kendini yere bıraktı. Kasığını tutan savunma oyuncusu sedye ile sahayı terke derken, 44'üncü dakikada yerine oyuna Hüseyin Türkmen dahil oldu.

STURRIDGE VE FIRATCAN İLK KEZ

Trabzonspor'da Gençlerbirliği karşılaşmasının 70'nci dakikasında Avdijaj'ın yerine oyuna giren Sturridge ile 86'ncı dakikasında Abdulkadir Parmak'ın yerine oyuna dahil olan Fıratcan Üzüm bordo mavili forma ile ilk resmi maçlarına çıktılar.