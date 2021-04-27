Gençlerbirliği: 3-1 - Son Dakika

Gençlerbirliği: 3-1

27.04.2021 22:30
Gençlerbirliği: 3-1, System.String[]

STAT: Antakya AtatürkHAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Mustafa Emre Eyisoy (xx), Kamil Çetin (xx)ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir (xx) - Katranis (xx) (Dk.87 Mesut Çaytemel), Sackey (xx) (Dk. 90+6 Muhammed Mert), Billong (xx), Aabid (xxx) (Dk. 69 Traore), Boupendza (xx), Pablo Santos (xx), Akintola (xxx) (Dk.

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Mustafa Emre Eyisoy (xx), Kamil Çetin (xx)

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir (xx) - Katranis (xx) (Dk.87 Mesut Çaytemel), Sackey (xx) (Dk. 90+6 Muhammed Mert), Billong (xx), Aabid (xxx) (Dk. 69 Traore), Boupendza (xx), Pablo Santos (xx), Akintola (xxx) (Dk. 69 Kamara), Ruben Ribeiro (xx) (Dk. 87 Abdurrahman Canlı), Popov (xx), Diouf (xxx)GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt (xx) - Mattias Johansson (x), H.ibrahim Pehlivan (x) (Dk. 78 Polomat), Arda Kızıldağ (x), Diego Angelo (x), Soner Dikmen (xx), Bogdan Stancu (x), Gıovannı Sio (x) (Dk. 57 Sefa Yılmaz), Daniel Candeias (xx) (Dk. 89 Rahmetullah Berişbek), Robert Piris Mendoza (x) (Dk 89 Murat Yıldırım), Sandro de Lıma (x) (Dk. 78 Lucas Mugni)GOLLER: Dk. 8 Aabid, Dk.51, Dk. 84 Diouf, (Atakaş Hatayspor) -  Dk. 78 Robert Piris Mendoza (P) (Gençlerbirliği)SARI KARTLAR: Boupendza, Sackey, Kamara (Atakaş Hatayspor) - Robert Piris Mendoza, Soner Dikmen (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 38'inci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.2'nci dakikada ev sahibi takım Atakaş Hatayspor'un kazandığı korner Ruben tarafından kullanıldı. Sağ kanattan kullanılan kornerde, Diouf altıpasın içinde kafayı vurdu, kaleci Nordfeldt son anda topu kornere çeldi.8'inci dakikada rakibini baskı altına alan Atakaş Hatayspor, sağ kanattan kalabalık geldi. Atakta, Aabid'in ceza alanına yaptığı orta doğrudan kaleye gitti: 1-032'nci dakikada Gençlerbirliği atağında sağ çaprazda topla buluşan Daniel Candeias kaleyi düşündü, kaleci Munir yatarak golü önledi. Seken topu takip eden Soner Dikmen, yakın mesafeden vurdu Munir bir kez daha gole izin vermedi.44'üncü dakikada atak geliştiren Atakaş Hatayspor, bir kez daha gole yaklaştı. Boupendza, ceza yayı sol çaprazında yerde kaldı, ev sahibi serbest vuruş kazandı. Boupendza, kullandığı serbest vuruşu direk kaleye gönderdi, Nordfeldt son anda topu kornere çeldi.Karşılaşmanın ilk yarısı, Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.51'inci dakikada hızlı gelişen Atakaş Hatayspor atağında Boupendza'nın pasıyla ceza alanında sağ çaprazında topla buluşan Akintola'nın ortaya çevirdiği topu, Diouf ağlarla buluşturdu: 2-065'inci dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında sol kanattan Akintola, ceza alanına girdi, kaleci Nordfeldt son anda yatarak pozisyonu önledi.78'inci dakikada Gençlerbirliği atağında Stancu ceza alanı sağ çaprazında Kamara'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. Robert Piris Mendoza penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi ve fark 1'e indi: 2-184'üncü dakikada Atakaş Hatayspor atağında Kamara'nın pasında sol çaprazda ceza alanında topla buluşan Diouf'un vuruşunda top ağlara gitti: 3-1

Maçın kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor kendi sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.


- Hatay
Gençlerbirliği: 3-1
Gençlerbirliği: 3-1
Gençlerbirliği: 3-1
Gençlerbirliği: 3-1
Gençlerbirliği: 3-1
Gençlerbirliği: 3-1
Gençlerbirliği: 3-1
Gençlerbirliği: 3-1
Gençlerbirliği: 3-1

Arda Kardeşler, Gençlerbirliği, Hatayspor, Antakya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği: 3-1 - Son Dakika Spor


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