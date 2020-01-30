Gençlerbirliği, 3 eksik ile Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında yarın Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı.



Başkent ekibi İlhan Cavcav Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başladı. Kırmızı-siyahlı ekip antrenmanı son bölümde yapılan taktik çalışması ile sonlandırdı. Tedavileri süren Stancu, Sio ve Sessegnon idmana katılmadı.



Gençlerbirliği, öğleden sonra hava yolu ile İstanbul'a geçecek. - ANKARA