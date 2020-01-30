Gençlerbirliği, 3 eksik ile Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği, 3 eksik ile Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği, 3 eksik ile Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

7 saat önce

Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında yarın Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, 3 eksik ile Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında yarın Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı.


Başkent ekibi İlhan Cavcav Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başladı. Kırmızı-siyahlı ekip antrenmanı son bölümde yapılan taktik çalışması ile sonlandırdı. Tedavileri süren Stancu, Sio ve Sessegnon idmana katılmadı.


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Gençlerbirliği, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:48 Kaynak: İHA
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