Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği 41'de Kaldı

Gençlerbirliği 41'de Kaldı

59 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısını 41 puanla lider tamamlayan Gençlerbirliği, ikinci devrede oynadığı 3 maçı da kaybetti.

Gençlerbirliği 41'de Kaldı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk yarısını 41 puanla lider tamamlayan Gençlerbirliği, ikinci devrede oynadığı 3 maçı da kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'e veda ettikten sonra düştüğü 1. Lig'e 8 maçlık galibiyet serisiyle başlayan ve 3. haftada liderlik koltuğuna oturan başkent ekibi, devre arasına da zirvede girdi ancak 2. devre işler tersine döndü.

Devre arasına Denizlispor'un 5, Gazişehir Gaziantep'in 10 puan önünde lider giren kırmızı-siyahlılar, ikinci yarıya deplasmanda oynadığı Hatayspor maçıyla başladı.

Zirve mücadelesi veren Hatayspor'a 3-1 mağlup olan başkent ekibi, hanesine puan yazdıramasa da lider koltuğunu bırakmadı.

Kırmızı-siyahlılar, Hatayspor yenilgisinin ardından 19. haftada Osmanlı Stadı'nda konuk ettiği Altınordu'ya 2-0 mağlup oldu.

Bu mağlubiyetle zirveyi Denizlispor'a kaptıran başkent takımı, 20. haftada kümede kalma mücadelesi veren eski teknik direktörü Fuat Çapa'nın çalıştırdığı Eskişehirspor ile deplasmanda karşılaştı.

Renktaşı ekip karşısında sahadan 3-2 yenilgiyle ayrılan kırmızı-siyahlılar ilk devrede yakaladığı 8 maçlık galibiyet serinin tam aksi bir performansla ikinci yarıya başladı.

Sezonun 2. devresinde puan hanesinde yazan "41" rakamını bir türlü değiştiremeyen Gençlerbirliği, haftaya başkentin diğer temsilcisi Osmanlıspor ile karşılaşacak.

Gençlerbirliği, Osman Özköylü yönetiminde 7 maçlık galibiyet serisi bulunan mor-sarılar karşısında kötü gidişe dur demeye çalışacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:24 Kaynak: AA

Spor
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