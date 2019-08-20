Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği 5 transfer yaptı
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Gençlerbirliği 5 transfer yaptı

8 dakika önce

Kayseri Gençlerbirliği, kadrosuna 5 isimi dahil etti.

Gençlerbirliği 5 transfer yaptı, System.String[]
Kayseri Gençlerbirliği, kadrosuna 5 isimi dahil etti.

2019-2020 Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de mücadele edecek olan Kayseri Gençlerbirliği yeni sezon için bir yandan antrenmanlarını sürdürürken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni bir oluşum içerisine giren Kayseri Gençlerbirliği dış transfer 5 oyuncuyu kadrosuna kattı. Kırmızı-Siyahlılar, Talasgücü Belediyespor'dan Rafet Kayapınar, Hacılar Erciyesspor'dan Emre Ulu, Çal Belediyespor'dan Fazıl Burak Peker, Yahyalıspor'dan Selim Yağmur ve Kocasinan Ülküspor'dan Mustafa Atsız'ı kadrosuna kattı.

Kırmızı-Siyahlılar 4 transfer daha yapmayı planlıyor. - KAYSERİ
Gençlerbirliği, Mehmet Özet, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:36 Kaynak: İHA
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