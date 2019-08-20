Gençlerbirliği 5 transfer yaptı
8 dakika önce
Kayseri Gençlerbirliği, kadrosuna 5 isimi dahil etti.
Kayseri Gençlerbirliği Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:36 Kaynak: İHA
, kadrosuna 5 isimi dahil etti.
2019-2020 Mehmet Özet
Süper Amatör Küme'de mücadele edecek olan Kayseri Gençlerbirliği yeni sezon için bir yandan antrenmanlarını sürdürürken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni bir oluşum içerisine giren Kayseri Gençlerbirliği dış transfer 5 oyuncuyu kadrosuna kattı. Kırmızı-Siyahlılar, Talasgücü Belediyespor'dan Rafet Kayapınar
, Hacılar
Erciyesspor'dan Emre Ulu, Çal
Belediyespor'dan Fazıl Burak Peker, Yahyalıspor'dan Selim
Yağmur ve Kocasinan
Ülküspor'dan Mustafa Atsız'ı kadrosuna kattı.
Kırmızı-Siyahlılar 4 transfer daha yapmayı planlıyor. - KAYSERİ
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