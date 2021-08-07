Gençlerbirliği, 54. TSYD Ankara Kupası'nı törenle aldı

Community Shield maçında Leicester City, Manchester City'i 1-0 yendi ve kupanın sahibi oldu

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ canlı yayında taraftarı sevince boğdu: Hem Ghezzal hem de kulübüyle anlaştık

Son Dakika: Fenerbahçe, Min-Jae Kim ile görüşmelere başladı! Pazar günü İstanbul'a gelecek

Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı