Gençlerbirliği 97 yaşında - Son Dakika
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Gençlerbirliği 97 yaşında

16 dakika önce

Gençlerbirliği Kulübü, kuruluşunun 97. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gençlerbirliği Kulübü, kuruluşunun 97. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkent temsilcisinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"1923'ten bugüne mücadelesini onur ve gururla sürdüren Gençlerbirliği, 97 yaşında! Cumhuriyetle yaşıt kulübümüzü 97 yıl önce kuran Gençlere, bugüne kadar kırmızı-siyah formamızı terleten sporcularımıza, en karanlık dönemlerden en aydınlık günlere armamızı yalnız bırakmayan başkan ve yönetim kurulu üyelerimize, verdikleri emek için idarecilerimize ve personelimize teşekkür ederiz. Sonsuz sevgi ve destekleriyle Kırmızı Kara'ya ruh veren Gençlerbirliklilere minnettarız. Hep birlikte zafer dolu yeni yıllara… Gençlerbirliği çok yaşa…"

Gençlerbirliği Kulübü, ayrıca sosyal medya hesaplarından kırmızı-siyahlı takımın kuruluş tarihçesinin anlatıldığı video yayımladı.

Gençlerbirliği 97 yaşında

Gençlerbirliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:33 Kaynak: AA
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