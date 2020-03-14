Gençlerbirliği 97 yaşında - Son Dakika
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Gençlerbirliği 97 yaşında

6 saat önce

Başkent temsilcisinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi: "1923'ten bugüne mücadelesini onur ve gururla sürdüren Gençlerbirliği, 97 yaşında!

Gençlerbirliği 97 yaşında, System.String[]

Başkent temsilcisinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:


"1923'ten bugüne mücadelesini onur ve gururla sürdüren Gençlerbirliği, 97 yaşında! Cumhuriyetle yaşıt kulübümüzü 97 yıl önce kuran Gençlere, bugüne kadar kırmızı-siyah formamızı terleten sporcularımıza, en karanlık dönemlerden en aydınlık günlere armamızı yalnız bırakmayan başkan ve yönetim kurulu üyelerimize, verdikleri emek için idarecilerimize ve personelimize teşekkür ederiz. Sonsuz sevgi ve destekleriyle Kırmızı Kara'ya ruh veren Gençlerbirliklilere minnettarız. Hep birlikte zafer dolu yeni yıllara? Gençlerbirliği çok yaşa?"


Gençlerbirliği Kulübü, ayrıca sosyal medya hesaplarından kırmızı-siyahlı takımın kuruluş tarihçesinin anlatıldığı video yayımladı.


Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:24 
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