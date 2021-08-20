Gençlerbirliği, Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yarın deplasmanda sezonun ikinci haftasında karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, başkent ekibinin Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde antrenman yaptığı belirtildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, 5'e 2 top kapma oyunuyla devam ettiği, son bölümde yapılan çıkış çalışmasıyla maç hazırlıklarının sona erdiği bildirildi.
Kaynak: AA
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