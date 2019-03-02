Gençlerbirliği, Afjet Afyonspor Maçına Hazır
12 dakika önce
Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde yapılan antrenmana koşuyla başlayan kırmızı-siyahlılar, 5'e 2 top kapma oyununun ardından taktik çalıştı.
Kart cezalı futbolcusu bulunmayan başkent ekibinde tedavisine devam edilen Barış Başdaş, Afyon deplasmanında forma giyemeyecek.
Zafer Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Birincioğlu yönetecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:02 Kaynak: AA
Caner Erkin'e 50 Bin Lira İştirak Davası Açan Asena Atalay, İstediğini Alamadı
Afyonkarahisar'daki Taraftar Kazasında Otobüs Şoförü Alkollü Çıktı
Bakan Kasapoğlu'ndan Ankaragücü Başkanı'na Taziye Telefonu
Arda Turan'ın Eşi Aslıhan Doğan, Dudak Dolgusuyla Estetiğin Dozunu Kaçırdı