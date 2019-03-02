Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği, Afjet Afyonspor Maçına Hazır

Gençlerbirliği, Afjet Afyonspor Maçına Hazır

12 dakika önce

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Afjet Afyonspor Maçına Hazır, System.String[]
Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde yapılan antrenmana koşuyla başlayan kırmızı-siyahlılar, 5'e 2 top kapma oyununun ardından taktik çalıştı.

Kart cezalı futbolcusu bulunmayan başkent ekibinde tedavisine devam edilen Barış Başdaş, Afyon deplasmanında forma giyemeyecek.

Zafer Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Birincioğlu yönetecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:02 Kaynak: AA

İlhan Cavcav, Beştepe, Gençlerbirliği, Spor
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