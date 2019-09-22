Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği - Alanyaspor (Maç önü)
Son Dakika Spor Haber

Gençlerbirliği - Alanyaspor (Maç önü)

1 saat önce

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı orta hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Gençlerbirliği - Alanyaspor (Maç önü), System.String[]

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı orta hakem Zorbay Küçük yönetecek.


BU KARŞILAŞMAYA İDDAA'DA "CANLI BAHİS" OYNANMAKTADIR!

OYNAMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ GÖRSELE TIKLAYIN...


Eryaman, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bahis çetesi lideri ve kız kardeşi, düğün öncesi gözaltına alındı
Trabzonspor'da Daniel Sturridge kadrodan çıkarıldı! Garry Rodrigues, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yok! Okan Buruk, Beşiktaş'a karşı ilk peşinde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 14:07:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği - Alanyaspor (Maç önü)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]