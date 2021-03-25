Gençlerbirliği, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
25.03.2021 16:09
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 4 Nisan Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 4 Nisan Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli maç nedeniyle verilen arada başkent ekibi, teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde İlhan Cavcav Tesisleri'nde kar yağışı altında antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda top kapma ve sonrasında taktik ağırlıklı çalışmayla devam etti. Yaklaşık 90 dakika süren antrenman, son bölümde yapılan dar alanda dört takımlı turnuva ile tamamlandı.
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