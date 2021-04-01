Gençlerbirliği, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi günü eğlenceli geçen tek antrenmanla tamamladı.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve dar alanda oynanan minyatür kale gol oyunuyla başladı. Antrenman, dar alanda yapılan tempolu çift kale maçla devam etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman, üç takımlı mini turnuvayla sona erdi. Turnuvanın galibi turuncu takım oldu.???????