Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği - Altay: 1-0

Gençlerbirliği - Altay: 1-0

24 dakika önce

STAT: EryamanHAKEMLER: Zorbay Küçük, Gökmen Memişoğlu, Cemal BingülGENÇLERBİRLİĞİ: Emrullah, Ahmet, Yıldırım, Yasin, Ahmet İlhan, Sessengnon (Dk. 79 Bekir), Luccas, Stancu (Dk. 85 Nadir), Deniz (Dk. 64 Jailton), Selçuk Şahin, AlperALTAY: Aydın, Ulaş, Tavares (Dk.

Gençlerbirliği - Altay: 1-0, System.String[]


STAT: Eryaman

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Gökmen Memişoğlu, Cemal Bingül

GENÇLERBİRLİĞİ: Emrullah, Ahmet,  Yıldırım, Yasin, Ahmet İlhan, Sessengnon (Dk. 79 Bekir), Luccas, Stancu (Dk. 85 Nadir), Deniz (Dk. 64 Jailton), Selçuk Şahin, Alper

ALTAY: Aydın, Ulaş, Tavares (Dk. 64 İbrahim Akın), Ferhat, Anton Putsila, Yasin (Dk. 89 Mustafa), Filipe, Tatos (Dk. 84 İhsan), Leonardo, Gençer, Özgür

GOLLER: Dk. 61 Stancu (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Sessengnon, Stancu, Alper (Gençlerbirliği) - Özgür, Gencer, Ulaş Zengin, Tatos, Anton Putsila (Altay)

Spor Toto 1'inci Lig'in 25'inci haftasında Gençlerbirliği sahasında Altay'ı 1-0 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:13 Kaynak: DHA

Altay, Ahmet İlhan, Ahmet Yıldırım, Gençlerbirliği, Spor
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