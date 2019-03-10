Gençlerbirliği - Altay: 1-0

STAT: Eryaman
HAKEMLER: Zorbay Küçük, Gökmen Memişoğlu, Cemal Bingül
GENÇLERBİRLİĞİ: Emrullah, Ahmet, Yıldırım, Yasin, Ahmet İlhan
, Sessengnon (Dk. 79 Bekir), Luccas, Stancu (Dk. 85 Nadir), Deniz (Dk. 64 Jailton), Selçuk Şahin
, Alper
ALTAY: Aydın
, Ulaş, Tavares (Dk. 64 İbrahim Akın), Ferhat, Anton Putsila
, Yasin (Dk. 89 Mustafa), Filipe, Tatos (Dk. 84 İhsan), Leonardo, Gençer, Özgür
GOLLER: Dk. 61 Stancu (Gençlerbirliği
)
SARI KARTLAR: Sessengnon, Stancu, Alper (Gençlerbirliği) - Özgür, Gencer, Ulaş Zengin, Tatos, Anton Putsila (Altay
)
Spor Toto 1'inci Lig'in 25'inci haftasında Gençlerbirliği sahasında Altay'ı 1-0 mağlup etti.