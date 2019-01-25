Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği - Altınordu: 0-2

Gençlerbirliği - Altınordu: 0-2

1 saat önce

STAT: OsmanlıHAKEMLER: Burak Şeker, Kamil Çetin, Gökhan BarcınGENÇLERBİRLİĞİ: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin (Dk. 22 Arnason), Luccas Claro, Alper Uludağ, Yasin Pehlivan (Dk. 84 Bekir Yılmaz), Selçuk Şahin, Matei, Sessegnon, Nadir Çiftçi (Dk.

Gençlerbirliği - Altınordu: 0-2, System.String[]


STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Burak Şeker, Kamil Çetin, Gökhan Barcın

GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin (Dk. 22 Arnason), Luccas Claro, Alper Uludağ, Yasin Pehlivan (Dk. 84 Bekir Yılmaz), Selçuk Şahin, Matei, Sessegnon, Nadir Çiftçi (Dk. 80 Stancu), Mert Nobre

ALTINORDU: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Berkay Samancı, Muhammet Mert (Dk. 88 Mehmet Enes Sığırcı), David Deniz Kılınç (Dk. 46 Okan Derici), Mehmet Murat Uçar, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 73 Anıl Koç), Sefa Yılmaz

GOLLER: Dk. 81 Muhammed Mert, Dk. 90 2 Anıl Koç (Altınordu

SARI KARTLAR: Dk. 54 Hasan Hatipoğlu, Dk. 61 Okan Derici, Dk. 90 1 Yusuf Acer (Altınordu), Dk. 75 Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1'inci Lig'in 19'uncu haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Altınordu'ya 2-0 mağlup oldu. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:07 Kaynak: DHA

Burak Şeker, Yılmaz Selçuk, Gençlerbirliği, Spor
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