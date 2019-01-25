Gençlerbirliği - Altınordu: 0-2

STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Burak Şeker
, Kamil Çetin
, Gökhan Barcın
GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan Arıkan
, Ahmet Oğuz
, Yıldırım Mert Çetin
(Dk. 22 Arnason), Luccas Claro, Alper Uludağ
, Yasin Pehlivan
(Dk. 84 Bekir Yılmaz), Selçuk Şahin
, Matei, Sessegnon, Nadir Çiftçi (Dk. 80 Stancu), Mert Nobre
ALTINORDU: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı
, Sinan Osmanoğlu
, Hasan Hatipoğlu
, Yusuf Acer
, Berkay Samancı
, Muhammet Mert
(Dk. 88 Mehmet Enes Sığırcı), David Deniz Kılınç
(Dk. 46 Okan Derici), Mehmet Murat
Uçar, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 73 Anıl Koç), Sefa Yılmaz
GOLLER: Dk. 81 Muhammed Mert, Dk. 90 2 Anıl Koç (Altınordu
)
SARI KARTLAR: Dk. 54 Hasan Hatipoğlu, Dk. 61 Okan Derici, Dk. 90 1 Yusuf Acer (Altınordu), Dk. 75 Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği
)
Spor Toto 1'inci Lig'in 19'uncu haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Altınordu'ya 2-0 mağlup oldu. - Ankara