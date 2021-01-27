Gençlerbirliği, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcuların taktik çalışma yaptığı belirtildi. Isınma hareketleri ve pas koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanın taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

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