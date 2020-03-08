Gençlerbirliği, Antalyaspor maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Antalyaspor maçına hazır - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği, Antalyaspor maçına hazır

37 dakika önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Antalyaspor maçına hazır, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunuyla başladı.

Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ana bölümünde ise Antalyaspor maçının taktiğini çalıştı.

Nadir Çiftçi takımdan ayrı koşu yaparken, sakatlıkları bulunan Bogdan Stancu, Pierre-Yves Polomat, Sefa Yılmaz ve Floyd Ayite çalışmada yer almadı.

Gençlerbirliği, Antalyaspor, Beştepe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçeli taraftarlar, "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" diye bağırdı
Kasımpaşa, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 5-1 mağlup etti Maçta ikinci gol! Skora eşitlik geldi Sivasspor-Galatasaray maçından notlar

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 19:25:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlerbirliği, Antalyaspor maçına hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]