Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği Antrenörü Murat Özdemir: "Hakemlerin antrenörlere daha saygılı olması gerek"
Son Dakika Spor Gençlerbirliği Antrenörü Murat Özdemir: 'Hakemlerin antrenörlere daha saygılı olması gerek' - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği Antrenörü Murat Özdemir: "Hakemlerin antrenörlere daha saygılı olması gerek"

6 saat önce

Kayseri Süper Amatörküme ekiplerinden Gençlerbirliği, zirve takibini sürdürüyor.

Gençlerbirliği Antrenörü Murat Özdemir:

Kayseri Süper Amatörküme ekiplerinden Gençlerbirliği, zirve takibini sürdürüyor. Hacılar Erciyesspor galibiyeti sonrasında konuşan Antrenör Murat Bozdemir, "Güzel işler yapmaya devam edeceğiz" dedi .


Hacılar Erciyesspor önünde 2-1 kazanarak zirvedeki yerini koruyan Kayseri Gençlerbirliği, hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Antrenörü Murat Bozdemir, özellikle hakemlerin daha dikkatli ve antrenörlere karşı saygılı olması gerektiğini söyledi. Bozdemir yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Güzel galibiyet zaten zirveye oynayan bir takımız. Hafta içi yaptığımız çalışmalar ve bunun karşılığında aldığımız 2-1 gibi net bir galibiyet. Hacılar'ı tebrik ederim. Onlarda çok iyi oynadı. Çok istediler ama Gençlerbirliği ilk yarıda aldığı skorla maçı aldı. Her bölgedeki arkadaşlarımı tebrik ederim. Galibiyet güzel ama şunu da söylemek gerekiyor. İnanılmaz derecede kuralı dahi bilmeyen hakemlerimiz var. Buradan il temsilciliğine, il komitesine antrenörlere karşı biraz daha saygılı olması gerektiğini anlatmak gerektiğini hissediyorum. Çünkü biz bir emek harcıyoruz. Bu emeğin karşılığını bu tip maçlarda hakemin verdiği olumsuz kararlarla kaybetmek istemiyoruz. Görülen ortada devre arası yumruk yumruğu girenler var ama bunu görmeyen hakem var. 'Cezalandırırım seni' diyor. 'Haftaya kalmak istiyor musun?' diyor. Sonra dönüyor bizim yardımcı hocamızı direkt atabiliyor. Bunlar daha önemli şeyler. Biz 2 senedir bu kulüpteyiz. İyi şeyler yapmaya çalışıyoruz ve yapacağız ama dediğim gibi futbolun içerisinde bir hakem olgusu var. Hakemlik yapsınlar hakimlik değil." - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 08:32 Kaynak: İHA
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