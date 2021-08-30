Gençlerbirliği Asbaşkanı Muammer Akyüz'den Manisa maçı hakemine eleştiri Açıklaması

TFF 1. Lig'in üçüncü haftasında konuk ettiği Manisa'ya 3-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde kulüp asbaşkanı Muammer Akyüz, maçın hakemi Oğuzhan Çakır'ı eleştirdi.

Akyüz açıklamasında, Manisa'nın oynadığı oyunla galibiyeti hak eden taraf olduğunu belirterek, "Ancak bu maçtaki hakem faktörünü söylemeden, maçın gerçek bir analizini yapamayız. Birinci yarıda Manisa etkili oldu ve bunun sonucunda da golü buldu. İkinci yarıya takımımız daha iyi başladı, pozisyonlar da üretmeye başlamışken, hakem devreye girdi ve eşine az rastlanır bir penaltı icat ederek hem rakibimiz adına skor avantajını güçlendirdi hem de takımımızın motivasyon ve direncini kırdı." ifadelerini kullandı.

Akyüz, "Gençlerbirliği olarak tarihimizden gelen hakemlere karşı genel duruşumuz, 'Hakem de insandır, hata yapabilir' anlayışıdır. Ancak bu penaltının hakem hatası ile açıklanması çok zor. Onun için, TFF'den testiler kırılmadan bu konuda da tedbirler almasını istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Gençlerbirliği yönetimi olarak teknik ekiple takımın değerlendirmesini yapıp, varsa alınacak tedbirleri ciddi biçimde alacaklarını belirten Akyüz, şunları kaydetti:

"Esas amaç, sezonun sonunda belirlediğimiz hedeflere ulaşmaktır. Yönetime geldiğimizdeki vaziyet kısaca; ligden düşmüş ve moraller sıfır bir takımdı. Daha doğrusu ortada takım da kalmamıştı. Yabancı oyuncuların büyük bölümü kulüpten ayrılmak için sıraya girmişti. Ekonomisi büyük çaplı borçta, kurumsal yapısı darmadağın olmuş durumdaydı. Başta başkanımız Niyazi Akdaş olmak üzere yönetim kurulumuzun katkıları ile yaklaşık üç ay gibi kısa bir sürede kulübün transfer yasağı kaldırıldı, neredeyse sıfırdan bir takım kuruldu. Kulübün finansman sorunları çözülmese bile döndürülebilir bir duruma getirildi. Altyapısı yeniden dizayn edilerek Gençlerbirliği misyonuna uygun, gelecekte yeni yıldızlar yetiştirecek seviyeye gelmenin çalışmaları yapıldı ve yapılmaya da devam ediliyor."