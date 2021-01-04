Gençlerbirliği, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
04.01.2021 17:31
Süper Lig'de 17. haftada 6 Ocak Çarşamba günü sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'de 17. haftada 6 Ocak Çarşamba günü sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 16. hafta maçında dün deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan başkent temsilcisi, ara vermeden İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde Atakaş Hatayspor maçı için antrenmana çıktı.
Dün oynanan maçta forma giyen futbolcuların yenileme çalışmasıyla günü tamamladığı, diğer grupta kalan futbolcuların ise ısınma hareketlerinden sonra 5'e 2 top kapma çalışmasıyla, dar alanda çift kale maç yaptıkları bildirildi.
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