Gençlerbirliği, Atakaş Hatayspor maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusu ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yağmur altında gerçekleştirilen antrenmanın ana bölümünde ise çift kale maç yaptı.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.