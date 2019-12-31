Gençlerbirliği, Barcelona'dan Van Beijnen'i transfer etti! - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Barcelona'dan Van Beijnen'i transfer etti! - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği, Barcelona'dan Van Beijnen'i transfer etti!

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Barcelona'nın B takımında forma giyen Mike Van Beijnen'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Gençlerbirliği, Barcelona'dan Van Beijnen'i transfer etti!, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Barcelona'nın B takımında forma giyen Mike Van Beijnen'i kiralık olarak kadrosuna kattı.


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Gençlerbirliği, Barcelona, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:01 
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