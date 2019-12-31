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Gençlerbirliği, Barcelona'dan Van Beijnen'i transfer etti!
6 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Barcelona'nın B takımında forma giyen Mike Van Beijnen'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Barcelona'nın B takımında forma giyen Mike Van Beijnen'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:01
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