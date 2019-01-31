Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği, Barış Başdaş'ı Kadrosuna Kattı

Gençlerbirliği, Barış Başdaş'ı Kadrosuna Kattı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor'dan Barış Başdaş'ı transfer etti.

Gençlerbirliği, Barış Başdaş'ı Kadrosuna Kattı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor'dan Barış Başdaş'ı transfer etti.

Kulüp genel menajeri Emrah Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığını söyledi.

Aachen altyapısında yetişen Almanya doğumlu futbolcu, Türkiye'de Kasımpaşa, Göztepe, Adana Demirspor, Kardemir Karabükspor ve Aytemiz Alanyaspor'da forma giydi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:25 Kaynak: AA

Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği, Barış Başdaş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana Demirspor, Rizespor'dan Oleksandr Gladkyy'i Renklerine Bağladı Eskişehirspor'da Emre Güral ve Olcan Adın'da İşlem Tamam

Gazişehir Gaziantep, Kenan Özer'i Transfer Etti Berkay Şahin'in Burnunu Kırdığı İçin Hakim Karşısına Çıkan Arda Turan, Annesiyle Fotoğraf Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 14:58:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği, Barış Başdaş'ı Kadrosuna Kattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]