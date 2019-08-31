Gençlerbirliği, Başakşehir'i konuk edecek! Puansız iki takım...

Ligde puanı bulunmayan iki takım Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Tecrübeli hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maç saat 19.15'te başlayacak.



Gençlerbirliği cephesi



Gençlerbirliği, bir sezon aranın ardından döndüğü Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamadı. Mustafa Kaplan yönetimindeki başkent ekibi, Çaykur Rizespor'a 1-0, Gazişehir Gaziantep'e ise 4-1 mağlup oldu.



Kırmızı-siyahlı ekip, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçta 1, Gazişehir Gaziantep deplasmanında ise 2 kırmızı kart gördü.



Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir'i yenerek milli maç arasına moralli girmek istiyor.



Başkent ekibinde kırmızı kart cezalısı Ahmet Oğuz ve Polomat, Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.



Başakşehir cephesi



Medipol Başakşehir, ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 3-0, ikinci haftada da sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi.



Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Eljero Elia ve Gael Clichy bu mücadelede de forma giyemeyecek.



Medipol Başakşehir'de tedavisi süren kaptan Mahmut Tekdemir'in de Gençlerbirliği'ne karşı forma giymesi beklenmiyor.



İstanbul ekibinde, uzun süredir sahalardan uzak kalan Alexandru Epureanu da başkent deplasmanında takımındaki yerini alamayacak.



Turuncu-lacivertli takımda, cezası sona eren İrfan Can Kahveci ise forma giyebilecek.