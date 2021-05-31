Üye Girişi
Gençlerbirliği Başkan Adayı Akdaş: "Gençlerbirliği'nin şeffaf olmadığını düşünüyorum" - Son Dakika

Gençlerbirliği Başkan Adayı Akdaş: "Gençlerbirliği'nin şeffaf olmadığını düşünüyorum"

31.05.2021 15:16

- Gençlerbirliği Başkan Adayı Akdaş: "Gençlerbirliği'nin şeffaf olmadığını düşünüyorum" Gençlerbirliği Başkan Adayı Mehmet Niyazi Akdaş: "Kulübü bu durumdan çıkarıp eski günlere döndürmek hepimizin görevi" Gençlerbirliği'ni içinde bulundukları durumdan bir an önce çıkaracaklarını ifade eden...

- Gençlerbirliği Başkan Adayı Akdaş: "Gençlerbirliği'nin şeffaf olmadığını düşünüyorum"

Gençlerbirliği Başkan Adayı Mehmet Niyazi Akdaş:

"Kulübü bu durumdan çıkarıp eski günlere döndürmek hepimizin görevi"

ANKARA - Gençlerbirliği'ni içinde bulundukları durumdan bir an önce çıkaracaklarını ifade eden Başkan Adayı Mehmet Niyazi Akdaş, "Gençlerbirliği'nin şeffaf olmadığını düşünüyorum. Kimi kaça aldığınızı, menajere ne kadar verdiğinizi belirtmeniz gerekir" dedi.

İş insanı Mehmet Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği Kulübü'nün haziran ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulunda, başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Akdaş, "Bildiğiniz gibi kulübümüz cumhuriyetle yaşıt, geçmişi başarılarla dolu, Türk futboluna birçok oyuncu kazandırmış ve altyapıya çok önem veren bir kulüptür. Taraftarımız sayıca az olsa bile hepsi birbirinden değerli, kültürlü insanlardır. Ülkemizde futbol seyircisinin gönlündeki ikinci kulübü daima Gençlerbirliği'dir ve böyle de olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Ellerimizi taşın altına koymalıyız"

Başkan seçildiği taktirde Gençlerbirliği'ni en iyi şekilde temsil edeceklerini belirten Akdaş, "Gençlerbirliği'nin içinde bulunduğu durum da çok üzücü. Kulübü bu durumdan çıkarıp eski günlere döndürmek hepimizin görevi. Hepimiz birlik olup el ele vermeli ve ellerimizi taşın altına koymalıyız. Benim gibi kulübümüze gönül vermiş, Gençlerbirliği taraftarımızın ve arkadaşlarımın ısrarı üzerine aday olmaya karar verdim. Camia olarak eski, yeni yönetim demeden kenetlenirsek birlikte başarıya ulaşır, yarınlara umutla bakabiliriz. Eğer genel kurulumuzun saygın delegeleri beni ve ekibimizi bu göreve layık görürlerse 40 yıllık yönetim deneyimim, yönetici arkadaşlarımın gayret ve katkıları, taraftarımız, teknik ekibimiz ve sporcu kardeşlerimizle zoru başaracağımıza inanıyorum. Ben birçok kurumda görev aldım ama hiç bir zaman göreve talip olmadım göreve getirildim. Hepsinde de başarılı oldum ve misyonumu tamamlayınca koltuktan kalkmasını bildim. Bu önemli görevde eğer bana verilirse kavgasız, dostça, birbirimize kenetlenerek kulübü yarınlara hazırlayacak ve yarınlar geldiğinde de yerimizi teslim edeceğimiz arkadaşımıza pırıl pırıl bir kulüp teslim edeceğim" şeklinde konuştu.

"Kulüp kurumsal bir yapıda değil"

Kulübün içerisinde bulunduğu sorunlara da değinen Akdaş, "Kulüpte eksik gördüğüm kurumsallaşma işini halledeceğiz. Önce kısa sonra orta sonra uzun vadeli planlar yapıp onlar eşiğinde çalışmayı seven bir insanım. Kulüp kurumsal bir yapıda değil. Örneğin divan kurulu var mı yok mu belli değil. Halbuki kulüplerin divanları kulüplerin doğru yolda gitmesini sağlayan önemli yerlerdir. Divanı çalıştırmamız lazım. Divan kurulu eleştirel düşünme ortamlarının gerçekleştirildiği yerlerdir. Kurumsallaşma işini halledeceğiz. Denetlenmeyen insanlar hata yapar. Şirketleşme işine bakacağız yararlı ise geçiş yapacağız. Ben Gençlerbirliği'nin şeffaf olmadığını düşünüyorum. Kimi kaça aldığınızı menajere ne kadar verdiğinizi belirmeniz gerekir. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gereken bir dönemdeyiz. Çok ciddi borç var deniliyor. Murat Cavcav'la son yaptığım görüşmede 90 milyon TL olduğunu söyledi. İnşallah söylediği gibidir ama zannetmiyorum. Medya ve taraftarlarla ilişkimizi geliştirmemiz gerek. Ben her yönetim kurulu üyemizin fikirlerini alarak çoğunluğun talebine göre kulübü yöneteceğime dair söz veriyorum. En yakın zamanda Gençlerbirliği kulübünü layık olduğu yere çıkartacağız. Bu sene için söz vermiyorum ama bunun için gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ben hiçbir zaman babadan oğula geçen bir saltanatın destekçisi değilim"

Sıkıntıların altından kalkabileceklerini söyleyen Akdaş, "Ben bu kulübe sadece bir kişiyi üye yaptım o da oğlum ama onu da yönetimime almayacağım. Ben hiçbir zaman babadan oğula geçen bir saltanatın destekçisi değilim. Oğlumu yönetimime almıyorum, benden sonra gelecek arkadaşlar isterse yapar. Burada da ilk 6 ay-1 sene sıkıntı çekebiliriz ama maddi sorun yaşatmayacağımı, altından kalkacağımızı düşünüyorum. Gençlerbirliği'ne layık bir ekip olacağız" dedi.

Gençlerbirliği Başkan Adayı Akdaş: Gençlerbirliği'nin şeffaf olmadığını düşünüyorum
Gençlerbirliği Başkan Adayı Akdaş: Gençlerbirliği'nin şeffaf olmadığını düşünüyorum
Gençlerbirliği Başkan Adayı Akdaş: Gençlerbirliği'nin şeffaf olmadığını düşünüyorum
Gençlerbirliği Başkan Adayı Akdaş: Gençlerbirliği'nin şeffaf olmadığını düşünüyorum

Organize Sanayi Bölgesi, Gençlerbirliği, Mehmet Niyazi, Haziran, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği Başkan Adayı Akdaş: 'Gençlerbirliği'nin şeffaf olmadığını düşünüyorum' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum Ankara Barosu, Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imam hakkında suç duyurusunda bulundu Ankara Barosu, Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imam hakkında suç duyurusunda bulundu Süper Lig'e çıkan Altay, Arda Turan'ı istiyor! Kaptan, yeşil ışık yaktı Süper Lig'e çıkan Altay, Arda Turan'ı istiyor! Kaptan, yeşil ışık yaktı Kimliğini kaybeden terlikçi kadının başına gelmeyen kalmadı! 18 milyonluk vurgun yapan çete lideri olmaktan yargılanıyor Kimliğini kaybeden terlikçi kadının başına gelmeyen kalmadı! 18 milyonluk vurgun yapan çete lideri olmaktan yargılanıyor Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Oyuncu Ümit Berber, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi Oyuncu Ümit Berber, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde Bahçeden erik yiyen kişi, not yazıp ağaca astı: Borcum var ise IBAN atın Bahçeden erik yiyen kişi, not yazıp ağaca astı: Borcum var ise IBAN atın

Son Dakika Haberleri
16:37 Evinin camını silen genç kadın dengesini kaybedince dördüncü kattan beton zemine düştü
16:36 Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum
16:27 Çılgın Sedat, engelli çocuğuna rehabilitasyon merkezinde yapılanları anlattı: Kafasına vura vura terapi yaptılar
16:19 Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı
15:55 Süper Lig'e çıkan Altay, Arda Turan'ı istiyor! Kaptan, yeşil ışık yaktı
15:48 Virajı alamayan araç 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti
15:47 Kimliğini kaybeden terlikçi kadının başına gelmeyen kalmadı! 18 milyonluk vurgun yapan çete lideri olmaktan yargılanıyor
15:35 Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü
15:22 NBA yıldızı takımının amblemine basarak taraftarı kışkırttı! Pet şişe atan taraftar tutuklandı
15:00 İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde
Evinin camını silen genç kadın dengesini kaybedince dördüncü kattan beton zemine düştü Evinin camını silen genç kadın dengesini kaybedince dördüncü kattan beton zemine düştü         
16:38
Çılgın Sedat, engelli çocuğuna rehabilitasyon merkezinde yapılanları anlattı: Kafasına vura vura terapi yaptılar Çılgın Sedat, engelli çocuğuna rehabilitasyon merkezinde yapılanları anlattı: Kafasına vura vura terapi yaptılar         
16:27
Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı         
16:20
Virajı alamayan araç 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti Virajı alamayan araç 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti         
15:49
Hayvan pazarlarında hareketlilik başladı! Büyükbaş fiyatları 12 bin ila 40 bin lira arasında değişiyor Hayvan pazarlarında hareketlilik başladı! Büyükbaş fiyatları 12 bin ila 40 bin lira arasında değişiyor         
15:41
NBA yıldızı takımının amblemine basarak taraftarı kışkırttı! Pet şişe atan taraftar tutuklandı NBA yıldızı takımının amblemine basarak taraftarı kışkırttı! Pet şişe atan taraftar tutuklandı         
15:22
Binlerce yıllık tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin vazgeçilmezi oldu Binlerce yıllık tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin vazgeçilmezi oldu         
15:06
Podolski, Antalyaspor ile yollarını ayırdı Podolski, Antalyaspor ile yollarını ayırdı         
14:44
Müge Anlı'nın programında cani adam, sevgilisini öldürdüğü anları soğukkanlılıkla anlattı Müge Anlı'nın programında cani adam, sevgilisini öldürdüğü anları soğukkanlılıkla anlattı         
14:41
Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı         
12:50
Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı         
12:13
Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı         
12:08
Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası         
11:54
Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma         
11:51
Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor         
11:49
Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak         
11:00
İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 16:46:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlerbirliği Başkan Adayı Akdaş: "Gençlerbirliği'nin şeffaf olmadığını düşünüyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement