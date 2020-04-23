Gençlerbirliği Başkanı Cavcav: "Umudumuz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk... - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği Başkanı Cavcav: 'Umudumuz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk... - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği Başkanı Cavcav: "Umudumuz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk...

6 saat önce

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, "Umudumuz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Gençlerbirliği Başkanı Cavcav:

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, "Umudumuz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.


Başkent'in kırmızı-siyahlı Süper Lig temsilcisi Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebi ile bir mesaj yayınladı. Cavcav, yayınladığı mesajda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını kutluyoruz. Ata'mızın böylesine önemli bir günü armağan ettiği çocuklarımız, dünya çocuklarıyla bugünün coşkusunu yaşıyor. Bir ulusun var olma sürecinde ortaya konan mücadele yol göstericimiz olacak. Aydınlık yarınlar için en büyük güvencemiz çocuklarımızdır. Umudumuz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, ülkemizin bağımsızlığı için hayatlarını feda eden tüm gazi ve şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Gençlerbirliği, 23 Nisan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 10:26 Kaynak: İHA

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