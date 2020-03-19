Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav: "Doğru karar verildi" - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav: 'Doğru karar verildi' - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav: "Doğru karar verildi"

7 saat önce

Cavcav, yaptığı yazılı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın ligleri erteleyerek doğru karar verdiğini düşünüyorum.

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav:

Cavcav, yaptığı yazılı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın ligleri erteleyerek doğru karar verdiğini düşünüyorum. Keşke daha erken alınsaydı ve takımlar antrenman yapmak zorunda kalmasaydı. Futbolun paydaşlarının düşüncelerine, duygularına kayıtsız kalınmayarak yanıt verildiği için ilgili kurumlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


Zor günlerin tez zamanda geride kalmasını dileyen Cavcav, şunları kaydetti:


"Sporcularımızın, teknik heyetimizin, personelimizin, tedirginliklerinin bir nebze olsa azalması, belirsizliğin bir nebze giderilmesi, başkan olarak beni mutlu etti. Herkesten ricam, kendilerine dikkat etmeleri, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları. Avrupa'daki, Çin'deki korkutucu rakamları ülkemizde görmemek için birbirimize temas etmeden dayanışma içinde olmalıyız. Mümkün mertebe evlerimizde kalalım."


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:52 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi! İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti         
12:32
Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler         
09:45
Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı         
08:43
Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı! Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı!         
08:30
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi         
07:40
Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler         
07:11
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi         
06:10
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu         
01:13
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz         
01:13
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı         
23:08
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti         
23:02
Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var? Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var?         
16:33
Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalanan sevgilisi hamile olduğunu duyurdu Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalanan sevgilisi hamile olduğunu duyurdu         
15:12
Eğlence düşkünü İngiliz gençler, koronavirüsü umursamayıp çılgınca eğlenerek kendilerinden geçti Eğlence düşkünü İngiliz gençler, koronavirüsü umursamayıp çılgınca eğlenerek kendilerinden geçti         
15:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 04:55:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav: "Doğru karar verildi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]