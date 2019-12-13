Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav: "Formamıza yakışır mücadele sergileyeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav: 'Formamıza yakışır mücadele sergileyeceğiz' - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav: "Formamıza yakışır mücadele sergileyeceğiz"

6 saat önce

Gençlerbirliği'nin kulüp başkanı Murat Cavcav, kırmızı-siyahlı ekibin Süper Lig'deki 2 maçını üst üste başkentte oynayacağına dikkati çekerek bu avantajı iyi değerlendirmek istediklerini belirtti.

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav:

Gençlerbirliği'nin kulüp başkanı Murat Cavcav, kırmızı-siyahlı ekibin Süper Lig'deki 2 maçını üst üste başkentte oynayacağına dikkati çekerek bu avantajı iyi değerlendirmek istediklerini belirtti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Cavcav, Ankara'da arka arkaya oynanacak Göztepe ve Demir Grup Sivasspor maçlarının önemine vurgu yaptı.

Fenerbahçe maçı sonrası geçen hafta İstanbul'dan istedikleri sonuçla dönemediklerini ifade eden Cavcav, "Çıkardığımız derslerle hem bu oyunun hem de bu tarz skorların tekrarlanmaması için çabalayacağız. Önümüzde hala uzun bir maraton var. Kısa bir mola ve nefes için üç maç sonra devre arasına gireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'da oynanacak karşılaşmalarda Göztepe ve Sivasspor'u her zaman olduğu gibi Gençlerbirliği misafirperverliğine ve centilmenliğine yakışır şekilde ağırlayacaklarını kaydeden Cavcav, "Saha içinde ise formamıza yakışır mücadele sergileyeceğiz ve kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Başkentteki maçların ardından ilk devreyi deplasmanda oynayacakları Beşiktaş karşılaşmasıyla tamamlayacaklarını hatırlatan Murat Cavcav, "Devre arasına kadar üç maçı en az kayıpla geçmeyi hedefliyoruz. Sonrasında kısa bir iznin ardından ikinci yarı için kampa gireceğiz." şeklinde görüş belirtti.

"En büyük gücümüz taraftarımıza yine çok iş düşecek." diyen Cavcav, şunları kaydetti:

"Ankara ayazını iyi bilen taraftarımız, bizi yine yalnız bırakmayacaktır ve 'Haydi Gençler' tezahüratıyla sahada mücadele eden futbolcularımızın itici gücü olacaktır. Taraftarımızdan lig arasında uzak kalacakları Gençlerbirliği için bu iki maç stattaki yerlerini alıp, kırmızı-kara takımlarını son dakikaya kadar desteklemelerini rica ediyorum."

Gençlerbirliği, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:10 Kaynak: AA
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