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Gençlerbirliği, başkent derbisi hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Gençlerbirliği, başkent derbisi hazırlıklarını sürdürdü

09.09.2021 13:57
Gençlerbirliği, başkent derbisi hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı. Antrenman, son bölümde yapılan taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.

Gençlerbirliği, başkent derbisinin hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Gençlerbirliği, başkent derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Gençlerbirliği, başkent derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Futbol Federasyonu, 12 Eylül Darbesi, Gençlerbirliği, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, başkent derbisi hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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